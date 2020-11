Après les iPhone 12 mini et 12 Pro Max, la presse High-Tech nous propose désormais leurs tests du HomePod mini, à quelques jours du lancement national.

Si la nouvelle « petite » enceinte connectée d’Apple ne sortira officiellement que le 16 novembre au prix de 99 €, Cupertino a envoyé à l’avance quelques unités à des sites spécialisés, encore et toujours triés sur le volet. Ces derniers nous livrent aujourd’hui leurs premières impressions, qui ne sont finalement pas si surprenantes.

En effet, de manière générale, le HomePod mini est très bien accueilli par la critique. La qualité sonore est bonne, faisant aussi référence au son à 360° que l’on ne trouve généralement pas chez la concurrence. Les journalistes souligne tout de même que sa petite taille ne permet pas non plus de faire des miracles. Ne vous attendez pas à animer des soirées de 100 personnes juste avec ce petit haut-parleur. Le HomePod mini est surtout une enceinte qui vous permettra d’écouter vos musiques préférées avec clarté, mais sa puissance ne fera pas trembler les murs. Il vous sera également utile pour connecté vos autres produits Apple grâce à HomeKit. C’est surtout là que vous pourriez trouver de l’intérêt, en plus du fait que Siri vous aidera aussi dans bien d’autres tâches.

Les différents sites mettent également en avant la fonction Handoff qui permet de lancer une musique simplement en rapprochant votre iPhone du HomePod mini. D’ajouter qu’Apple prévoit de sortir d’autres fonctions dans le genre prochainement.

Concrètement, le HomePod mini est vu comme une petite enceinte connectée bien pratique avec du bon son et surtout pas chère. Cela permet à Apple de pouvoir se positionner sur un marché détenu principalement par l’Amazon Echo et le Nest Audio de Google.

Faites-vous une première idée avec les tests réalisés dans les vidéos ci-dessous :

Le HomePod mini est disponible chez Apple, mais aussi dans les enseigne suivantes :

