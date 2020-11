Après le test de l’iPhone 12 mini, les journalistes ont publié leur revue de presse du test de l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Il s’agit du plus grand iPhone jamais conçu par Apple à ce jour.

À la différence du 12 mini, ce modèle de 6,7″ est un smartphone ultra complet en tout point. Les journalistes ont bien évidemment noté les prouesses obtenues en photo et vidéo, un secteur où le 12 Pro Max excelle. Les détails obtenus en photo font clairement la différence, surtout par rapport aux iPhone 12 et 12 mini. Le 12 Pro est quant à lui aussi bien équipé. En clair, les 12 Pro et 12 Pro Max sont très fort en photo surtout quand la luminosité ambiante n’est pas propice.

Ensuite, les premiers testeurs ont évoqué l’autonomie qui sera nettement meilleure que les autres modèles 2020, et ce, grâce à sur plus grosse batterie.

Quant à l’écran lui-même, la surface de 6,7″ régalera les fans de grands smartphones, bien qu’il est conseillé d’utiliser une coque de protection ne serait-ce pour éviter qu’il vous échappe de la main.

Là encore, nous vous laissons découvrir ces tests en vidéo, en attendant que notre 12 Pro Max Bleu Pacifique à la rédaction.

Sources : CNN, Input, The Verge, Wall Street Journal, Pocket-Lint, Engadget.