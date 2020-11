Comme à son habitude, Apple a distribué le nouvel iPhone 12 mini à quelques journalistes triés sur le volet, désormais en mesure de livrer leurs premières impressions.

Bien sûr, la YouTubeuse iJustine fait partie des chanceux qui présente également l’iPhone 12 Pro Max, en plus du 12 mini. La différence est folle entre les deux nouveaux iPhone, la taille de 5,4″ pour le 12 mini fait toute petite comparée aux 6,7″ du 12 Pro Max. On s’en rend mieux compte en vidéo qu’en photo. Et ce sera encore plus vrai quand nous aurons reçu notre 12 Pro Max en fin de semaine.

La petite taille du 12 mini est l’une première chose que les journalistes mettent en évidence dans leur revue respective. Beaucoup aiment le fait que l’appareil peut être utilisé aisément à une main, mais note que sa petite taille ne conviendra pas à ceux qui cherchent à avoir une surface d’écran bien plu grande. Ces derniers trouveront leur bonheur avec le 12 Pro Max de 6,7″.

L’un des autres points importants relevé par les journalistes est la puissance du 12 mini qui répondra au doigt et à l’œil de son utilisateur. La puce A14 Bionic équipe en effet, comme les autres modèles 2020, ce mini iPhone ce qui lui permet d’effectuer des tâches ou faire tourner des jeux puissants sans mal.

Si la puissance est l’un de ses points forts, son point faible réside dans son autonomie. Les journalistes parle d’une batterie qui arrive à son dernier pourcentage bien trop rapidement. Ils parviennent à peine à terminer la journée. Par exemple, le Wall Street Journal est venu à bout de la batterie à 20h30. Il est clair que les futurs propriétaires du 12 mini seront confrontés à cette expérience, surtout au début dans la mesure où ils vont passer beaucoup de temps à tester leur nouveau smartphone. En clair, une batterie externe pourrait bien être utile à certains.

Pour ce qui est de la partie photo, les expériences sont plutôt positives et confirment qu’il n’a rien à envier au iPhone 12. Le 12 mini est en effet équipé des mêmes capteurs photo. Si vous voulez pousser l’expérience photo à son plus haut niveau, il est alors recommandé de passer sur le 12 Pro ou le 12 Pro Max.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à découvrir tout ça dans les vidéos ci-dessous :

Sources : Engadget, Wall Street Journal, The Verge, Pocket-Lint, Input.