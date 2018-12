📱Bons plans : Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey, Fantastical 2 et plus

Voici la sélection des apps gratuites et des promos du vendredi 28 décembre 2018 dont Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey, Fantastical 2 et plus !

Bons plans !

› 🔥 Promos : iPad Pro 11″ à 836€, MacBook 12 à 1319€, iMac dès 1127€

› 🔥Prolongation : offres B&YOU 40 Go à 9,99€/mois et B&YOU 60 Go à 14,99€/mois !

› Recyclez vos iPhone/iPad sur iPhonote.com dès maintenant ! Paiement sous 24h !

MacBook Air / iPad Pro / Mac mini 2018

› 🔥 Le Mac mini 2018 Intel Core i7 est arrivé chez iPhonote !

› 🔥 Les MacBook Air, iPad Pro et Mac mini 2018 sont officiellement disponibles !

› Mac mini 2018 : faut-il acheter la grosse configuration ?

iPhone XS / XS Max / XR

› L’iPhone XR RED Product est enfin arrivé à la rédaction !

› 🔥L’iPhone XR est disponible à l’achat !

› 🔥Voici notre test complet de l’iPhone XS Max en version Or

› L’iPhone XS/XS Max et l’Apple Watch Series 4 sont disponibles à l’achat

À ne pas manquer

› Première bêta d’iOS 12.1.2 et watchOS 5.1.3 disponible + tvOS 12.1.2 et macOS Mojave 10.14.3 !

› watchOS 5.1.2 est disponible en version finale

› La version finale d’iOS 12.1.1 est maintenant disponible + tvOS 12.1.1

› La version finale de macOS Mojave 10.14.2 est disponible

Derniers jeux iOS !

Trucs & Astuces

Nos derniers tests

App Gratuites

App Payantes