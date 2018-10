🔥L’iPhone XR est disponible à l’achat !

C’est parti ! L’iPhone XR est désormais officiellement disponible dans le commerce. Les premières livraisons sont également prévues aujourd’hui, bien que des chanceux l’aient déjà réceptionné hier.

Trois versions de stockages sont proposées :

64 Go à 855,28 €

128 Go à 917,68 €

256 Go à 1 027,68 €

Et au niveau couleurs, vous avez le choix entre le bleu, jaune, blanc, noir, corail, et rouge (PRODUCT)RED.

Disponible sur l’Apple Store en ligne, Apple affiche une livraison entre le 2 et 5 novembre. De fait, nous avons mis en place une liste de revendeurs officiels pour vous aider à trouver votre bonheur. Sachez qu’en utilisant nos liens affiliées vous participez grandement à la vie d’iPhonote, ce qui est évidemment très important si vous aimez un minimum noter travail. Nous vous invitons donc à les utiliser et à partager cet article le plus possible à votre entourage !

› Boulanger : dès 859 €

› Fnac : dès 859 €

› Rue du Commerce : dès 849 €

› Darty : dès 859 €

› Cdiscount : dès 839 €

› Orange : dès 339,90 €

› Sosh : dès 789 € avec le code SOSH40

› SFR : dès 339 €

› Red by SFR : dès 829 €

› Bouygues Telecom / B&YOU : dès 329,90 € / 829 €

› Free Mobile : dès 839 €