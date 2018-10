L’iPhone XR RED Product est enfin arrivé à la rédaction !

Maintenant que l’iPhone XR est disponible à la vente, et surtout qu’il nous a été livré ce midi, il est temps pour nous de vous donner nos premières impressions sur cette version RED Product.

Notre choix s’est en effet tourné vers ce rouge vif, qui semble par ailleurs être l’un des coloris les plus appréciés cette année avec le bleu et le corail. Mais au cas où vous seriez intéressé par cet iPhone XR, sachez qu’il existe également en blanc, noir et jaune.

Évidemment, la première chose qui saute aux yeux en ouvrant la boîte, c’est ce rouge particulièrement flashy. Et le verre au dos ne fait que renforcer cette sensation de tape à l’œil, bien moins visible sur les bords en aluminium. Si le châssis avait été en acier inoxydable, le rouge aurait alors été très brillant sur les côtés également.

Avant de poursuivre, voici quelques clichés où nous l’avons comparé à l’iPhone XS Max et à l’iPhone 5C. De cette manière, vous pouvez mieux vous rendre compte de la différence de taille entre le 6,1″ du XR avec le 6,5″ du XS Max et du 4″ du 5C.

Sur la capture ci-dessus, Safari affiche exactement le même contenu sur les deux appareils de taille différentes. Précisons que ce n’est pas le cas partout, ni même avec toutes les applications. Il apparient aux développeurs de prendre compte cette différence dans leur développement pour afficher davantage d’informations sur l’iPhone XS Max, ce qui arrivera avec le temps.

On notera également la présence du mode paysage sur l’iPhone XR, comme sur l’iPhone XS Max, lequel est absent du iphone Xs de 5,5 pouces. Cette fonction est intéressante car elle permet d’avoir un écran scindé dans certaines applications comme dans Mail, où il est possible de voir à la fois la liste et le contenu des mails. Sur nos captures, vous le voyez aussi actif dans l’app Réglages.

Pour en revenir à cet iPhone XR rouge, il est important de préciser que son écran est un LCD, mais pour être franc, la différence avec l’OLED est moindre. C’est surtout au niveau du noir que l’OLED fait réellement faire la différence, il est bien plus profond. les couleurs peuvent également être plus vives par moment sur l’OLED. Pour l’utilisateur lambda, il sera assez difficile de faire la différence.

En revanche, là où l’iPhone XR se démarque réellement, c’est au niveau de la bordure noire qui est plus épaisse que les deux modèles OLED XS et XS Max. Ce n’est pas dérageant en soi, sachant que la zone tactile est suffisamment importante pour profiter d’une lisibilité confortable. La bordure noire n’a aucun effet négatif sur ce point, à l’exception qu’elle se voit plus que sur les deux autres iPhone, et encore tout dépend du fond d’écran choisi.

Au dos, l’iPhone XR ne dispose que d’une seule caméra de 12 Mpx, mais elle reste performante grâce à son grand-angle de ƒ/2,2, contre ƒ/1,8 sur l’iPhone XS/Max lequel est accompagné d’un téléobjectif à ouverture ƒ/2,4. En clair, les photos prises avec l’iPhone XR seront d’excellentes qualités car le capteur laisse entrer davantage de lumière, l’idéal dans des environnements sombres. Nous aurons l’occasion de reparler en détails de la partie photo dans un prochain article.

Sa prise en main est bien plus facile qu’avec l’iPhone XS Max, sa taille est idéale pour la plupart des gens, même pour les petites mains. Il faudra un petit temps d’adaptation pur ceux qui viennent d’un 4 pouces, mais quelques minutes suffiront pour s’y habituer.

Comme on voit sur ces images, le tiroir SIM est situé en bas de l’appareil. La raison serait liée au fait que le lecteur SIM est désormais détachable de la carte mère, où il n’est désormais plus soudé, chose que l’on a vu récemment suite au démontage de l’iPhone XR par iFixit.

Il est juste dommage qu’Apple n’ait pas eu la bonne idée de peindre les vis de la même couleur que l’iPhone, en rouge, cela aurait moins juré avec le reste. Les vis de chaque modèle sont en effet de couleur aluminium.

Nous reviendrons prochain sur les performances et autres catéchistiques de cet iPhone XR, qui par ailleurs est dépourvu de 3D Touch, au profit de haptic Touch lequel simule le premier. Nous verrons s’il fait bien le travail. Nous parlerons aussi de la différence entre les 3 Go et 4 Go de RAM avec les modèles haut de gamme OLED.

En attendant, nous vous laissons apprécier nos premières images et impressions. Et si cela vous donne déjà envie de passer à l’iPhone XR, vous trouverez ci-dessous les liens vers les boutiques et revendeurs agréés.

