iFixit a procédé à l’autopsie de l’iPhone XR [Vidéo]

Comme à leur habitude, les experts d’iFixit ont mis la main sur le dernier smartphone Apple pour découvrir tous les secrets matériels. Cette fois, c’est au tour de l’iPhone XR d’être passé au crible.

Pour ouvrir l’iPhone XR, vous devez effectuer une opération similaire à celle observée avec l’iPhone X : dévisser les vis Pentalobe à l’aide des outils appropriés. Connaissant l’attention aux détails typique d’Apple, il est surprenant que ces vis ne soient pas de la même couleur que l’iPhone XR. La fente pour la carte SIM est placée bien plus bas que celle de l’iPhone XS, et surtout le système n’est plus soudé sur la carte mère. iFixit explique que cette solution permettra un remplacement plus rapide du lecteur de carte SIM, réduisant ainsi les coûts en cas de remplacement de la carte mère.

Les composants internes de l’iPhone XR semblent être un mélange entre ceux que l’on voit sur l’iPhone 8 et ceux de l’iPhone X, tels que la présence d’une batterie et d’une carte mère (monocouche), toutes deux rectangulaires.

L’iPhone XR dispose d’une batterie de 11,16 Wh, supérieure à celle de 10,13 Wh de l’iPhone X, mais plus petite que celle du modèle 12.08 du XS Max. Malgré une batterie plus petite, l’iPhone XR dispose d’une autonomie plus importante que les modèles XS et XS Max. À l’intérieur de l’appareil, on trouve également le Taptic Engine, qui fournit un retour tactile au lieu du 3D Touch.

 

Le système de caméra TrueDepth est identique à celui des XS et XS Max. L’écran est de type LCD, contre de l’AMOLED sur les iPhone XS/Max. Selon iFixit, le plus grand écran est la raison pour laquelle le connecteur Lightning est hors axe.

Comme les deux autres nouveaux modèles, l’iPhone XR est également équipé d’une bobine de charge en cuivre sans fil, qui devrait permettre des vitesses de charge sans fil plus élevées grâce à une production de chaleur moindre.

iFixit a donné à l’iPhone XR un score global de réparabilité de 6/10. Un écran défectueux peut facilement être remplacé en retirant quelques composants matériels. Les vis Pentabole et l’imperméabilité compliquent toutefois un peu les choses.