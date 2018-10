Autonomie : l’iPhone XR surpasse celle des iPhone XS et iPhone XS Max

Récemment, la presse américaine a mis en évidence l’autonomie de l’iPhone XR. Les avis ont été très positifs, à tel point que certains parlaient même d’une meilleure autonomie que les iPhone XS et XS Max. Mais qu’en est-il réellement ?

Coutumier du fait, Tom’s Guide s’est une nouvelle fois fait le porte-parole en réalisant des tests d’autonomie entre les trois derniers nés de chez Apple. Il les a également comparé aux Samsung Galaxy Note 9 et Google Pixel 3 XL.

Dans ce test, Tom’s Guide a précisément utilisé une navigation internet 4G en continue, et une luminosité de 150 nits. Le résultat est sans appel, l’iPhone XR a réussi à atteindre les 11 heures et 26 minutes, contre 9 heures et 41 minutes pour l’iPhone XS, et 10 heures et 38 minutes pour l’iPhone XS Max.

Mieux encore, l’iPhone XR a réussi à égaler le Galaxy Note 9 doté d’une batterie de 4 000 mAh, avec sa batterie de 2 942 mAh – bien sûr son écran LCD plus petit y est aussi pour beaucoup. Soulignons également qu’il arrive bon premier devant tout les autres appareils du comparatif.

Alors oui, l’iPhone XR semble être un monstre dans le domaine de l’autonomie, en tout cas, plus que les iPhone XS et XS Max. Si l’autonomie est le critère le plus important à vos yeux, plus que la partie photo, voilà un élément décisif à prendre sérieusement en compte dans le choix de votre achat futur.

