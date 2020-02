L’iPhone XR est le moteur de la progression d’Apple en Inde, à tel point que la firme de Cupertino est désormais le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide du pays.

Les expéditions de smartphones vers l’Inde continuent de croître et atteignent un niveau record en 2019. Le pays a connu une croissance de 29% sur une base annuelle, principalement tirée par les smartphones à bas prix et des régimes fiscaux plus favorables pour les entreprises qui commencer la production dans le pays. Grâce à ces incitations, en plus des investissements importants d’Apple pour démarrer la production d’iPhone localement, Apple connaît désormais une croissance importante en Inde.

L’iPhone était la “marque” de smartphones haut de gamme à la croissance la plus rapide en 2019, en hausse de 41% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement due aux baisses de prix de l’iPhone XR et iPhone 11.

En revanche, Samsung a enregistré une baisse de 2% de ses ventes dans le pays.

Comme mentionné précédemment, la croissance d’Apple en Inde est directement liée aux investissements de l’entreprise dans la fabrication dans le pays, ainsi qu’au gouvernement indien, ce qui allège le fardeau fiscal des entreprises opérant en Inde. Sans surprise, ces dernières années, Apple a réussi à démarrer la production de plusieurs iPhone dans le pays grâce à la collaboration de Foxconn et Wistron.