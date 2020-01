Lors de la keynote iPhone 11, Apple n’a manqué de présenter une démo de Doubletake, une application capable d’enregistrer des vidéos multi-caméras. Cette application a été créée par les développeurs de FiLMiC Pro. Bonne nouvelle, cette application est désormais disponible sur l’App Store.

FiLMiC a décidé de publier cette fonctionnalité en tant qu’application gratuite distincte appelée DoubleTake. L’application vous permet d’enregistrer simultanément des vidéos de plusieurs caméras. Elle est compatible avec les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max et iPhone XR.

Initialement, on s’attendait à ce que cette fonction fasse partie d’une mise à jour de FiLMiC Pro. Mais les développeurs ont préféré publier une app spécifique conçue uniquement à cet effet. En revanche, il n’est pas dit cette option débarque un jour dans FiLMiC Pro.

DoubleTake est donc en mesure d’afficher un aperçu de toutes les prises de vue des quatre caméras de l’iPhone 11 Pro (ultra-large, large, téléobjectif et avant). Il en va de même pour toutes les caméras des autres iPhone compatibles. L’utilisateur peut ensuite choisir deux caméras à utiliser pour enregistrer une vidéo.

Pendant l’enregistrement, on peut aussi choisir la disposition de l’écran partagé ou la disposition de l’image dans l’image. Vous pouvez déplacer ce PiP sur l’écran, toucher pour l’agrandir ou le faire glisser s’il est gênant (la deuxième vidéo continuera à enregistrer normalement). L’utilisateur aura ensuite la possibilité de sauvegarder les deux vidéos en tant que fichiers séparés. Bien sûr, il peut également l’enregistrer en tant que vidéo unique.

Doubletake dispose de plusieurs paramètres pour réussir votre vidéo : mise au point, réglage de l’exposition et contrôle des autres paramètres de chaque appareil photo. Il est possible d’appuyer n’importe où pour définir une zone d’intérêt. Un nouvel appui permet de verrouiller ou déverrouiller la mise au point et l’exposition.

Les vidéos sont enregistrées en 1080p, la résolution maximale prise en charge par l’API multi-caméras d’Apple. Les vidéos PiP composites ou les fichiers séparés de ce mode sont enregistrés en tant que fichiers .h264 .mov. Elles sont sauvegarder dans la bibliothèque interne de DoubleTake. Mais vous pouvez aussi les exporter vers la bibliothèque photos d’iOS.

Si DoubleTake n’est pas la première application du genre sur l’App Store, elle est certainement parmi les plus intéressantes.

DoubleTake est disponible gratuitement sur l’App Store.