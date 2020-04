Un recours collectif contre Apple dénonce le comportement de l’entreprise en annonçant les performances de connectivité de l’iPhone XR, équipé d’antennes 2×2 MIMO inférieures à celles des iPhone XS et XS Max.

La plainte allègue que l’antenne intégrée dans l’iPhone XR est inférieure à celle de l’iPhone XS, MIMO 4×4. D’ajouter qu’Apple n’a pas informé correctement les consommateurs, « ce qui fait que l’iPhone XR a la moitié de la connectivité du signal et la vitesse 4G de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max “et que” … de cette manière, l’iPhone XR offre une connexion pire dans les mêmes zones où les iPhone XS et XS Max se connectent de manière fiable ».

Plusieurs tests semblent confirmer ces affirmations, mais affirmer qu’Apple a volontairement caché cette fonctionnalité est à prouver. En effet, sur la page web officielle de l’iPhone XR il y a toutes les spécifications techniques. Notamment la présence de la connectivité « 802.11ac WiFi avec 2×2 MIMO ». La page est active depuis 2018, mais cette information est également présente dans le tableau de comparaison entre les différents iPhone disponibles sur le site Apple.

Les plaignants affirment cependant que le réseau d’antennes MIMO 2×2 est un “défaut” du XR. Il y aurait plusieurs plaintes concernant la qualité du signal au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est question de perturbations lors des appels téléphoniques, problèmes d’envoi et lors de la réception de SMS, des connexions 4G intermittentes dans les zones où l’iPhone XS n’a pas posé de problème.

Pour les plaignants, Apple a proposé un certain nombre d’options telles que contacter leur opérateur ou réinitialiser l’appareil.

Et vous, avez-vous déjà eu des problèmes de connexion avec l’iPhone XR ?