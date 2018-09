L’iPhone XS/XS Max et l’Apple Watch Series 4 sont disponibles à l’achat

C’est aujourd’hui le grand jour, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’Apple Watch Series 4 sont maintenant proposés directement à l’achat et non plus en précommande.

Pour ceux qui ont précommandé le 14 septembre, vous devriez recevoir votre commande dès aujourd’hui, bien que certains l’ont déjà réceptionné hier. Malheureusement, le délai de livraison sur l’App Store est désormais situé entre le 1 et 8 octobre pour les iPhone XS et XS Max, et fin octobre pour plusieurs modèles d’Apple Watch Series 4. Vous pouvez tenter votre chance en Apple Store physique où il y aura quelques exemplaires de disponibles.

Sinon, il y a la possibilité de passer commande chez les opérateurs et revendeurs que nous avons listé ci-dessous.

Mise à jour des stocks à 10h15 le 21 septembre 2018

Cdiscount

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 149 €

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 149 €

› iPhone XS 64 Go Or : 1 149 €

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 319 €

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 319 €

› iPhone XS 256 Go Or : 1 299 €

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 549 €

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 549 €

› iPhone XS 512 Go Or : 1 549 €

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 258 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 258 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 258 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 €

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 649 €

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 649 € – En stock le 9 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 649 €

Fnac

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 159 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 159 €

› iPhone XS 64 Go Or : 1 159 €

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Or : 1 329 €

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 559 € – Livré à partir du 24 septembre

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 559 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS 512 Go Or : 1 559 €

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 259 €

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 259 €

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 259 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 €

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 659 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 659 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 659 €

Rue du Commerce

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 159 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 159 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 64 Go Or : 1 159 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 329 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 329 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 256 Go Or : 1 329 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 559 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 559 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS 512 Go Or : 1 559 € – Livré à partir du 6 novembre

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 259 € – Livré à partir du 17 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 259 € – Livré à partir du 17 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 259 € – Livré à partir du 17 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 659 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 659 € – Livré à partir du 6 novembre

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 659 € – Livré à partir du 6 novembre

Darty

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 159 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 159 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 64 Go Or : 1 159 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 329 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 329 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS 256 Go Or : 1 329 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 559 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 559 €

› iPhone XS 512 Go Or : 1 559 €

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 259 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 259 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 259 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 659 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 659 € – Livré à partir du 4 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 659 € – Livré à partir du 4 octobre

Boulanger

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 159 €

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 159 €

› iPhone XS 64 Go Or : 1 159 €

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Or : 1 329 €

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 559 €

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 559 €

› iPhone XS 512 Go Or : 1 559 €

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 259 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 259 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 259 € – Livré à partir du 3 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 €

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 659 €

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 659 €

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 659 €

Orange & Sosh

Malheureusement, l’opérateur ne permet plus de créer de liens profonds dans ses sites. Néanmoins, vous trouverez votre bonheur en suivant ces liens :

Orange : à partir de 599,90 € – et 30 € de remise immédiate en mobile nu – Plusieurs modèles sont indisponibles

Sosh : à partir de 1 129 € – Plusieurs modèles sont indisponibles

SFR

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : à partir de 599 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 64 Go Argent : à partir de 599 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 64 Go Or : à partir de 599 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : à partir de 749 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 256 Go Argent : à partir de 749 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 256 Go Or : à partir de 749 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : à partir de 949 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 512 Go Argent : à partir de 949 € – Plus en stock pour le moment

› iPhone XS 512 Go Or : à partir de 949 € – Plus en stock pour le moment

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : à partir de 699 €

› iPhone XS Max 64 Go Argent : à partir de 699 €

› iPhone XS Max 64 Go Or : à partir de 699 €

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : à partir de 849 €

› iPhone XS Max 256 Go Argent : à partir de 849 €

› iPhone XS Max 256 Go Or : à partir de 849 €

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : à partir de 1 049 €

› iPhone XS Max 512 Go Argent : à partir de 1 049 €

› iPhone XS Max 512 Go Or : à partir de 1 049 €

Red by SFR

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : 1 159 €

› iPhone XS 64 Go Argent : 1 159 €

› iPhone XS 64 Go Or : 1 159 €

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Argent : 1 329 €

› iPhone XS 256 Go Or : 1 329 €

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : 1 559 €

› iPhone XS 512 Go Argent : 1 559 €

› iPhone XS 512 Go Or : 1 559 €

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : 1 259 €

› iPhone XS Max 64 Go Argent : 1 259 €

› iPhone XS Max 64 Go Or : 1 259 €

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Argent : 1 429 €

› iPhone XS Max 256 Go Or : 1 429 €

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : 1 659 €

› iPhone XS Max 512 Go Argent : 1 659 €

› iPhone XS Max 512 Go Or : 1 659 €

Bouygues Telecom

iPhone XS 5,8″

› iPhone XS 64 Go Gris sidéral : à partir de 529,90 € ou 1 129 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 64 Go Argent : à partir de 529,90 € ou 1 129 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 64 Go Or : à partir de 529,90 € ou 1 129 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 256 Go Gris sidéral : à partir de 699,90 € ou 1 299 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 256 Go Argent : à partir de 699,90 € ou 1 299 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 256 Go Or : à partir de 699,90 € ou 1 299 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 512 Go Gris sidéral : à partir de 899,90 € ou 1 529 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 512 Go Argent : à partir de 899,90 € ou 1 529 € – Livré à partir du 28 septembre

› iPhone XS 512 Go Or : à partir de 899,90 € ou 1 529 € – Livré à partir du 28 septembre

iPhone XS Max 6,5″

› iPhone XS Max 64 Go Gris sidéral : à partir de 629,90 € ou 1 229 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Argent : à partir de 629,90 € ou 1 229 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 64 Go Or : à partir de 629,90 € ou 1 229 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Gris sidéral : à partir de 799,90 € ou 1 399 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Argent : à partir de 799,90 € ou 1 399 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 256 Go Or : à partir de 799,90 € ou 1 399 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Gris sidéral : à partir de 999,90 € ou 1 629 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Argent : à partir de 999,90 € ou 1 629 € – Livré à partir du 5 octobre

› iPhone XS Max 512 Go Or : à partir de 999,90 € ou 1 629 € – Livré à partir du 5 octobre

Commande Apple Watch Series 4

Cdiscount : à partir de 428 €

Darty : à partir de 429 €

Fnac : à partir de 429 €

Boulanger : à partir de 429 €

Apple Store : à partir de 429 €

Orange : à partir de 429 €

RueDuCommerce : à partir de 429 €