iOS 12 permet d’ajouter un deuxième visage dans Face ID

Grâce à iOS 12, les utilisateurs sont désormais en mesure d’ajouter un deuxième visage dans Face ID, conçu comme un aspect alternatif. Cependant, cette fonctionnalité peut être exploitée différemment, en enregistrant complètement un autre visage.

Le principe est exactement le même qu’avec Touch ID, lorsque vous pouviez enregistrer plusieurs empreintes digitales, Face ID offre maintenant un second emplacement de données pour aider l’utilisateur à mieux déverrouiller l’appareil, peut-être lorsque son apparence est très différente de d’habitude. Cette fonctionnalité pourrait aussi être l’occasion d’ajouter le visage de votre conjoint(e) ou celui de l’un de vos enfants par exemple.

Pour enregistrer le second visage, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrir l’app Réglages

Faites défiler jusqu’à l’identifiant de visage et l’entrée de code

Entrez votre code

Appuyez sur « Configurer une autre apparence »

Suivez les instructions pour l’enregistrement du visage

L’utilisation décrite de la fonctionnalité en question réduit clairement la confidentialité de l’appareil, même s’il permet à ceux qui en ont besoin, d’avoir un visage secondaire pour l’utilisation de l’appareil. Parfait si l’iPhone est partagé et utilisé par deux personnes différentes, peut-être dans la famille ou sur le lieu de travail.

La seule différence majeure avec le Touch ID est la gestion du deuxième visage, qui est ensuite jointe à la première et ne peut être supprimée par elle-même. Pour le supprimer, il est en effet nécessaire d’effectuer une réinitialisation complète de l’identifiant du visage avec la perte conséquente de tous les progrès réalisés au fil du temps par le smartphone pour reconnaître le visage et toutes les informations étudiées et élaborées pour affiner la reconnaissance.

Vous devez donc y réfléchir et surtout garder à l’esprit que la fonctionnalité a été conçue pour un aspect différent du même utilisateur et non pour d’autres utilisateurs, même si, techniquement, il est possible d’utiliser cette nouveauté de cette manière.