🔥Voici notre test complet de l’iPhone XS Max en version Or

Une des critiques que nous entendons régulièrement à propos de l’iPhone X est que son écran de 5,8 pouces n’est tout simplement pas assez grand. L’année dernière, les amateurs de grands écrans ont dû opter pour l’iPhone 8 Plus, pour obtenir un meilleur confort visuel. Apple a maintenant inversé la tendance avec l’iPhone XS Max qui est désormais le plus grand écran jamais vu sur un iPhone. C’est clairement le modèle idéale pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leurs anciens modèles Plus.

Après notre déballage et nos premières impressions de la semaine dernière, nous nous concentrons maintenant sur tout ce que propose l’iPhone XS Max. Notre modèle est donc celui doté d’un écran de 6,5 pouces, d’une finition Or et d’un stockage de 64 Go (à 1 259 €).

Trop grand à une seule main

Pour la première fois depuis longtemps, vous n’avez plus à choisir entre les fonctionnalités lorsque vous regardez l’iPhone XS et XS Max. Dans le passé, opter pour le petit iPhone par rapport au modèle Plus signifiait sacrifier certaines fonctionnalités telles que la double caméra. Avec l’iPhone XS et XS Max, ce n’est plus le cas. Les deux versions ont exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu’ils diffèrent par la taille de la batterie et de l’écran. En tant que tel, vous ne trouverez guère de différence par rapport à l’iPhone X de l’année dernière.

Le design est lui aussi identique à l’iPhone X avec un écran bord à bord et la présence de l’encoche pour la caméra TrueDepth en haut. Il s’agit du système utile à la reconnaissance Face ID, qui vous permet de déverrouiller le téléphone simplement en le regardant. C’est légèrement plus rapide qu’avant, mais la différence de vitesse est négligeable. C’est toujours le système de reconnaissance faciale le plus sécurisé sur un smartphone, et toujours mieux que le capteur d’empreintes digitales traditionnel.

Pour notre test, nous avons choisi la nouvelle couleur or, qui se veut très élégante (il y a aussi une option gris sidéral et argent). Les bords sont brillants comme un lingot d’or, contrairement au dos qui est plus minimal que jamais, et l’or a tendance à changer de ton dans différents éclairages.

Une couleur assez proche du beige, en tout cas plus que de la couleur or en plein soleil, ce qui est aussi très joli.

Si vous faites attention, vous remarquerez un changement de conception : tout en bas, Apple a réduit le nombre de trous sur le bord gauche de l’appareil de sept à quatre. C’est parce qu’il y a maintenant une bande d’antenne qui prend de la place – elle fait partie de la classe Gigabit avec MIMO 4×4 et LAA (entrées multiples, sorties multiples) pour permettre une connectivité Internet plus rapide et plus puissante.

Dans notre test de vitesse non scientifique via l’application SpeedTest (sur le réseau SFR), notre iPhone XS Max gère une vitesse de téléchargement de 97,8 Mbps et un téléchargement de 14,6 Mbps (mais on a aussi réussi à atteindre les 99 Mbps avec seulement 3 barres en 4G). La connectivité 4G est nettement plus rapide, mais il est difficile de constater une amélioration immédiate au quotidien. Il dépend aussi de là où l’on se trouve et de la qualité réseau du moment.

Un big écran de 6,5 pouces

Le grand écran de l’iPhone XS Max en fait également l’iPhone le plus difficile à utiliser. Tout le reste est plus ou moins le même si vous venez d’un iPhone X. Cependant, Apple indique que le verre est plus durable que jamais, mais c’est toujours un aimant d’empreintes. Le cadre en acier inoxydable est agréable au toucher et il est également plus résistant que l’aluminium utilisé sur des appareils tels que l’iPhone XR ou l’iPhone 8 Plus.

De gauche à droite : iPhone 5, iPhone 6, Xiaomi Mi Mix 2, iPhone XS Max

Mais pour beaucoup de gens, l’iPhone XS Max peut être leur première incursion à utiliser un iPhone sans bouton d’accueil, ce qui signifie qu’il y aura une période d’ajustement pour s’habituer aux gestuelles. Cela ne devrait pas prendre trop de temps car son utilisation est beaucoup plus intuitive pour interagir avec iOS.

Le châssis est à peu près de la même taille que l’iPhone 8 Plus (et les autres iPhone Plus), mais comme l’écran est beaucoup plus grand, il peut être assez difficile d’atteindre le sommet avec une seule main, lorsque vous voulez afficher le Centre de contrôles ou le Centre des notifications ou encore appuyer sur le bouton Retour dans certaines applications. Vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité d’accessibilité pour ramener le haut de l’écran au centre (le mode à une mai), chose que vous n’avez pas à faire avec l’iPhone XS de 5,8 pouces.

Vous ressentez une sensation particulière lorsque l’iPhone XS Max est dans votre paume et que vous regardez son énorme écran de 6,5 pouces. Tout semble tellement grand qu’il est difficile de ne pas profiter de cet écran. Il est absolument parfait pour regarder des films ou des émissions, en particulier depuis que le téléphone prend en charge Dolby Vision et HDR10 (tous deux également disponibles dans l’iPhone X, mais Apple affirme qu’il existe une meilleure plage dynamique dans les nouveaux écrans). Mieux encore, les enceintes améliorées offrent un son stéréo plus large. Ils sont très bruyants à l’intérieur, ce qui vous permet de vous sentir vraiment immergé dans ce que vous regardez, mais ils peuvent rapidement devenir difficiles à entendre lorsque vous regardez quelque chose à l’extérieur dans des environnements bruyants sans écouteurs.

L’écran OLED dispose d’une résolution de 2 688 x 1 242 (458 pixels par pouce). C’est un écran que vous ne voudrez plus arrêter de regarder, et nous n’avons eu aucune difficulté à le regarder à l’extérieur en plein soleil (même si nous avions besoin de pousser la luminosité à fond). La technologie True Tone est de retour, et nous sommes heureux car elle ajuste la luminosité de l’écran à la lumière ambiante dans votre environnement, rendant l’écran plus agréable à regarder.

Si nous apprécions cet immense écran plus grand, il faut souligner le fait qu’il ne permet pas encore de voir plus de contenu que sur le petit iPhone XS. Par rapport à l’autre, la plupart des applications ne présentaient guère plus d’informations sur un écran plus grand, mais le contenu semblait généralement plus gros. Choisir le Max par rapport au XS est une décision purement subjective, et nous vous encourageons à vous rendre chez un opérateur ou dans un Apple Store pour tester cela par vous-même.

Précisons également que les applications compatibles avec l’iPhone X, le sont également avec les nouveaux iPhone XS/Max/XR, notamment au niveau du support de l’encoche. C’est le cas de notre application APhonote, entre autres.

De plus, l’iPhone Xs Max est en mesure d’afficher en mode paysage certaines applications comme l’app Réglages et les mails tout en scindant l’écran en deux, comme sur les précédents iPhone Plus, à l’exception de l’écran d’accueil.

Les performances

L’iPhone XS Max est alimenté par le processeur A12 Bionic d’Apple, le premier processeur mobile utilisant un processus de 7 nanomètres. Elle abrite 6,9 ​​milliards de transistors et Apple a déclaré qu’elle pouvait générer des performances plus solides, tout en étant plus efficace que l’A11 Bionic de l’année dernière. Il existe un moteur neuronal pour les tâches d’apprentissage automatique, mais Apple déclare qu’il dispose désormais de six cœurs supplémentaires (pour un total de huit) par rapport à l’iPhone X, ce qui lui permet de traiter 5 000 milliards d’opérations par seconde. Ces chiffres sont difficiles à comprendre, mais vous devez tout simplement savoir qu’il s’agit actuellement du smartphone le plus puissant au monde. Notez que les iPhone XS et XS Max disposent chacun de 4 Go de RAM, contre 3 pour l’Phone X de 2017, ce qui leur permet aussi d’être plus à même d’atteindre de jolies prouesses.

Nous avons joué à un jeu de réalité augmentée appelé AR Robot, ainsi qu’à des jeux à forte intensité graphique comme Asphalt 9: Legends et PUBG. Même en jonglant avec plusieurs applications, l’iPhone XS Max fait le boulot sans peine. Vous ne rencontrerez aucun problème de performance.

Voici quelques résultats de référence :

AnTuTu 3DBench : 315 174

Geekbench 4 CPU : 4 776 en single-core et 11 428 en multi-core

Geekbench 4 Metal Score : 22 318

Ces chiffres sont parmi les plus élevés de tous les smartphones (l’iPhone XS a légèrement progressé sur AnTuTu), le plus proche étant le Samsung Galaxy Note 9 avec ses 273 992 points AnTuTu. Les performances ne sont pas la meilleure mesure des performances réelles, mais ces chiffres vous donnent une idée précise de la puissance des nouveaux iPhone d’Apple.

La dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 12, s’ajoute à ces performances fluides. Nous avons couvert toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, mais nos favoris incluent le nouveau système de notifications groupées, ce qui les rend beaucoup plus faciles à gérer. Memojis, qui vous permet de créer des Animojis basés sur votre propre avatar, et la fonction Siri Suggestions, qui offrent véritablement des suggestions utiles. Vous pouvez prendre connaissance de toutes les nouveautés d’iOS 12 dans ce post.

Une meilleure caméra arrière

Sur la base des spécifications, il peut sembler qu’Apple n’ait pas changé l’appareil photo depuis l’iPhone X, mais il y a des améliorations significatives dans l’iPhone XS Max. Il s’agit du même système à double caméra que précédemment (7 MP en façade) : un objectif standard de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/1,8, associé à un téléobjectif de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2,4. Les deux ont une stabilisation optique de l’image et vous pouvez capturer une vidéo 4K jusqu’à 60 images par seconde. Le capteur d’image est désormais plus grand, ce qui aide à obtenir de meilleures photos en faible luminosité. Et toujours un zoom optique 2x et un zoom numérique jusqu’à 10x à l’arrière.

Comme d’habitude, il n’y a pratiquement pas d’attente lorsque vous prenez une photo. L’application de la caméra est rapide à lancer, facile à utiliser et prend des photos rapidement. Les images sont souvent bien détaillées avec de bonnes couleurs – même dans des conditions à faible luminosité, mais il existe un domaine dans lequel des améliorations spectaculaires sont visibles, grâce au Smart HDR. Essentiellement, l’appareil photo capture plus de photos que jamais lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela inclut de prendre des photos à trois expositions différentes, puis de les combiner toutes pour créer la meilleure photo qui ne fait pas exploser les lumières ou sous-exposer les zones sombres. C’est parfait pour les scénarios à contraste élevé, et les photos ci-dessous illustrent l’un des meilleurs exemples de cette différence.

Précisons que les clichés de l’iPhone X ont été pris l’an dernier à peu près à la même période. On a essayé de se rapprocher au mieux de ces derniers avec les clichés réalisés avec l’iPhone XS Max.

Apple a également déclaré avoir amélioré le mode portrait et l’éclairage portrait avec les nouveaux iPhone XS/Max, mais les améliorations que nous avons trouvées proviennent de la nouvelle fonctionnalité Smart HDR, ainsi que du capteur plus grand qui réduit le grain en faible luminosité. Parmi les fabricants de smartphones, Apple offre toujours la meilleure précision des couleurs et le plus beau bokeh – Smart HDR fait vraiment des merveilles.

Bien que nous ne voyons pas cela autant avec la caméra arrière de l’iPhone XS Max, il y a toujours des problèmes avec le mode Portrait qui n’identifie pas avec précision les bords d’un sujet, en particulier avec les cheveux, pour les selfies du mode Portrait.

Outre le mode portrait amélioré, une nouvelle fonctionnalité appelée Depth Control est disponible. Il vous permet de modifier l’intensité du flou sur n’importe quelle photo prise en mode Portrait prise sur un iPhone XS ou XS Max. Vous pouvez ajouter un flou plus fort ou le supprimer complètement. C’est une fonctionnalité intéressante qui vous permet de personnaliser la présentation de vos photos avant de les partager.

S’il est possible de régler l’effet de flou après la prise photo depuis le bouton Modifier, iOS 12.1 (actuellement en version bêta) permettra de le faire pendant grâce au petit bouton « ƒ » situé à gauche de l’écran :

Apple affirme également avoir amélioré la plage dynamique des vidéos capturées sur l’iPhone XS Max, ainsi que les performances en faible luminosité (jusqu’à 4K 30 FPS), et les résultats sont en effet excellents. La stabilisation continue à être excellente, mais ce sont les couleurs qui impressionnent, car elles sont incroyablement naturelles et fidèles à la réalité. Il y a aussi un enregistrement stéréo disponible, ce qui est un ajout intéressant.

C’est un excellent appareil photo avec des améliorations véritablement solides par rapport à l’iPhone X de l’an dernier.

Autonomie

L’iPhone XS Max possède la plus grande batterie de tous les iPhone 2018, avec une capacité de 3 174mAh. Lors de nos tests, il est passé de 100% à 20% entre 8 heures et 21 heures, avec une utilisation moyenne, incluant la diffusion de musique, certaines prises de vue, de la navigation Web, consulter des réseaux sociaux et un peu de jeux. Nous continuerons à utiliser le XS Max pour voir si l’autonomie peut être meilleure, et surtout avec les futures mise à jour d’iOS 12.

iPhone XS Max sur socle Belkin Boost UP

Un support de charge sans fil est disponible, mais le XS Max sera légèrement plus rapide que les modèles iPhone X ou iPhone 8, grâce à une conception de bobine plus serrée. La différence de vitesse est perceptible, mais vous attenderez encore deux heures ou plus pour passer de 20 à 100% (en fonction du chargeur). Le chargement par câble rapide est pris en charge, mais il est décevant d’avoir à acheter le câble séparément au lieu de l’inclure dans la boîte. À ce sujet, précisons au passage qu’Apple a retiré le petit adaptateur Lightning vers jack, vendu au prix de 10 € sur le site d’Apple.

Informations sur les prix et la disponibilité

L’iPhone XS Max démarre à 1 259 € pour le modèle de base de 64 Go, mais il existe une option de stockage de 256 Go à 1 429 €, ou une option de stockage massive de 512 Go à 1 659 €. L’iPhone XS est quant à lui proposé à partir de 1 159 € en 64 Go, 1 329 € en 256 Go et 1 559 € en 512 Go. Ils sont disponibles dès aujourd’hui sur l’Apple Store, ainsi que chez de nombreux détaillants et opérateurs.

Notre verdict

L’iPhone XS Max n’est probablement pas adapté à tout le monde, mais son magnifique écran de 6,5 pouces est un réel plus. Bien sûr, son prix très élevé en fera réfléchir plus d’un avant de passer à l’achat. Et nous pensons que l’iPhone XR (LCD de 6,1 pouces) pourrait être une bonne alternative pour certains d’entre vous.

Les points positifs :

Écran idéal pour les jeux et les films

La caméra est vraiment excellente

Processeur A12 Bionic

4 Go de RAM

Double SIM (carte SIM physique + eSIM)

Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum)

Les points négatifs :

Prix : iPhone le plus cher

La taille peut rendre difficile la prise en main

Y a-t’il une meilleure alternative ?

Oui, si vous voulez un iPhone plus petit, optez pour l’iPhone XS doté d’un écran de 5,8 pouces et d’une batterie plus petite, mais il vous accompagnera tout au long de la journée et possède les mêmes fonctionnalités que le XS Max. Si le prix vous préoccupe, nous vous recommandons l’iPhone XR, qui débute à 859 €. Il partage plusieurs fonctions telles que le même appareil photo principal (un seul objectif au dos), le Smart HDR, le mode Portrait, le processeur A12 Bionic, et plus encore.

Devriez-vous l’acheter ?

Oui. Si vous voulez le meilleur d’Apple et le plus grand écran disponible, optez pour l’iPhone XS Max.

