Voici toutes les nouveautés d’iOS 12 attendues le 17 septembre

Lors de la keynote, Apple a annoncé la sortie imminente de la version finale d’iOS 12, en plus de watchOS 5, tvOS 12 et macOS Mojave. Plus précisément, le nouveau système pour iPhone et iPad sera disponible pour tous à compter du 17 septembre, soit 4 jours avant la commercialisation des nouveaux iPhone Xs/Max/Xr.

Si iOS 12 embarquera plusieurs nouveautés, Apple s’est surtout concentrée à développer un firmware plus stable que jamais et dépourvu de bugs, afin de garantir la sécurité des données privées de ses utilisateurs.

« iOS 12 améliore les performances et apporte de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone et à l’iPad. Photos vous aide à redécouvrir et à partager les photos de votre photothèque, les Memoji, une nouvelle forme d’Animoji personnalisables, rendent vos conversations dans Messages plus expressives et amusantes, Temps d’écran vous permet de comprendre et d’exploiter au mieux le temps que vous et votre famille passez sur vos appareils, les raccourcis Siri vous aident à être encore plus efficace grâce à la possibilité d’utiliser Siri avec n’importe quelle app, la réalité augmentée devient encore plus immersive grâce aux expériences AR partagées que peuvent désormais créer les développeurs, et de nouvelles fonctionnalités de confidentialité vous permettent d’empêcher le suivi de vos activités sur le Web. »

Voici toutes les nouveautés et améliorations d’iOS 12

Performances

iOS a été amélioré pour offrir plus de rapidité et de réactivité dans l’ensemble du système.

Tous les appareils pris en charge bénéficient de meilleures performances, même les plus anciens, comme l’iPhone 5s et l’iPad Air.

Le lancement de l’appareil photo est jusqu’à 70 pour cent plus rapide ; l’affichage du clavier est jusqu’à 50 pour cent plus rapide et la saisie est plus réactive.*

Les apps se lancent jusqu’à deux fois plus vite lorsque votre appareil est fortement sollicité.*

Photos

Le nouvel onglet « Pour vous » vous aide à découvrir les superbes photos de votre photothèque grâce à Photos recommandées, Effets suggérés et plus encore.

Les suggestions de partage vous recommandent de façon proactive de partager des photos prises à des événements avec les personnes présentes sur celles-ci.

La fonctionnalité de recherche a été améliorée pour vous permettre de retrouver plus facilement vos photos grâce aux suggestions intelligentes et à la possibilité de combiner plusieurs mots-clés.

Recherchez des photos en fonction du lieu, de l’établissement ou de l’événement où vous les avez prises.

L’importation depuis un appareil photo est désormais plus rapide, et un aperçu de grande taille vous permet d’examiner les éléments en détail avant leur importation.

Prise en charge du format RAW pour la retouche de photos.

Appareil photo

Le mode Portrait a été amélioré pour préserver les subtils détails entre le sujet et l’arrière-plan lors de l’utilisation des effets Éclairage de scène et Éclairage de scène mono.

Les codes QR sont mis en surbrillance dans le cadre de l’appareil photo, ce qui permet de les scanner plus facilement.

Messages

Les Memoji, une nouvelle forme d’Animoji personnalisables, rendent vos conversations dans Messages plus expressives grâce à des personnages variés et amusants conçus à votre image.

Nouveaux Animoji : T-Rex, fantôme, koala et tigre.

Les Memoji et les Animoji peuvent désormais cligner de l’œil et tirer la langue.

Les nouveaux effets de l’appareil photo vous permettent d’ajouter des Animoji, des filtres, des effets de texte, des packs d’autocollants pour iMessage et des formes aux photos et vidéos prises dans Messages.

Les enregistrements Animoji peuvent désormais durer jusqu’à 30 secondes.

Temps d’écran

Temps d’écran fournit des informations détaillées et des outils pour vous aider, vous et votre famille, à organiser au mieux le temps que vous passez à utiliser des apps et à consulter des sites web.

Prenez connaissance du temps d’utilisation des apps et des différentes catégories d’apps, du nombre de notifications reçues et de la fréquence d’activation des appareils.

Les limites d’app vous aident à définir le temps que vous ou votre enfant pouvez passer dans les apps et sur les sites web.

Temps d’écran permet aux parents de gérer la façon dont leurs enfants utilisent l’iPhone et l’iPad directement depuis leurs propres appareils iOS.

Ne pas déranger

Désactivez Ne pas déranger au terme d’une durée prédéfinie, lorsque vous quittez un lieu ou à la fin d’un événement inscrit à votre calendrier.

Ne pas déranger la nuit masque toutes les notifications sur l’écran verrouillé pendant que vous dormez.

Notifications

Les notifications d’une même app sont automatiquement regroupées pour faciliter la gestion des notifications.

Réglage instantané vous permet de contrôler les réglages des notifications directement depuis l’écran verrouillé.

La nouvelle option Distribuer en silence envoie en mode silencieux les notifications au Centre de notifications sans vous interrompre.

Siri

Les raccourcis Siri vous aident à être encore plus efficace grâce à la possibilité d’utiliser Siri avec n’importe quelle app.

Ajoutez des raccourcis à l’aide du bouton « Ajouter à Siri » dans les apps prises en charge, ou dans Réglages > Siri et recherche.

Siri suggère des raccourcis sur l’écran verrouillé et dans les résultats de recherche.

Obtenez les résultats, calendriers, statistiques et classements des sports mécaniques (Formule 1, Nascar, Indy 500 et MotoGP).

Lancez une recherche de photos en fonction d’une période, d’un lieu, de personnes ou d’un thème, ou encore dans vos voyages récents, pour trouver les photos et souvenirs correspondants dans Photos.

Faites‑vous traduire des expressions dans un nombre accru de langues, en profitant de plus de 40 paires linguistiques.

Vérifiez des faits concernant les célébrités, comme leur date de naissance, et posez des questions relatives à l’alimentation, comme le nombre de calories et la teneur en nutriments d’un aliment.

Allumez ou éteignez la lampe torche.

Voix plus naturelle et expressive désormais disponible pour l’anglais irlandais, l’anglais sud-africain, le danois, le norvégien, le cantonais et le mandarin (Taïwan).

Réalité augmentée

Avec ARKit 2, les développeurs peuvent créer des apps AR innovantes proposant des expériences que vous pouvez partager entre amis.

La persistance permet aux développeurs d’enregistrer et de recharger des expériences là où vous les avez quittées.

La détection des objets et le suivi des images offrent aux développeurs de nouveaux outils pour la reconnaissance des objets du monde réel et le suivi des images pendant les mouvements.

Coup d’œil AR étend la réalité augmentée à l’ensemble d’iOS en vous permettant de visualiser des objets AR avec des apps intégrées comme News, Safari et Fichiers et de les partager avec vos amis via iMessage et Mail.

Mesures

Nouvelle app de réalité augmentée permettant de mesurer des objets et des espaces.

Tracez des lignes sur des surfaces ou dans l’espace pour prendre des mesures, et touchez l’étiquette d’une ligne pour afficher davantage d’informations.

Mesurez automatiquement les objets rectangulaires.

Enregistrez, partagez et annotez des captures d’écran de vos mesures.

Confidentialité et sécurité

La prévention intelligente du suivi améliorée de Safari empêche le contenu intégré et les boutons de réseaux sociaux de suivre vos activités sur plusieurs domaines sans votre autorisation.

La limitation de la capacité des publicitaires à identifier les appareils iOS de façon unique empêche la redirection des publicités.

Des mots de passe robustes et uniques sont automatiquement suggérés lors de la création d’un compte ou de la modification d’un mot de passe dans Safari et la plupart des apps.

Les mots de passe réutilisés sont signalés dans Réglages > Mots de passe et comptes.

La fonctionnalité de remplissage automatique des codes de sécurité présente les codes de sécurité à usage unique envoyés par SMS sous forme de suggestions dans la barre QuickType.

Le partage de mots de passe avec des contacts n’a jamais été aussi simple grâce à l’option AirDrop disponible sous Mots de passe et comptes dans Réglages.

Siri peut accéder rapidement à un mot de passe sur un appareil authentifié.

Livres

Toute nouvelle interface permettant de découvrir, de lire et d’écouter des livres et des livres audio d’une façon simple et ludique.

En cours vous permet de revenir facilement au livre en cours de lecture ou de trouver d’excellentes recommandations pour vos prochaines lectures.

Ajoutez des livres à la nouvelle collection Liste d’envies pour ne pas oublier ce que vous avez envie de lire ensuite.

La librairie vous permet de trouver facilement votre prochain livre préféré grâce aux sélections de nouveautés et de livres populaires préparées par les éditeurs Apple Books et aux recommandations choisies rien que pour vous.

Le nouveau Store Livres audio vous aide à trouver des histoires captivantes et des ouvrages non romanesques narrés par vos auteurs, acteurs et célébrités préférés.

Apple Music

La fonctionnalité de recherche prend désormais en charge les paroles pour vous permettre de retrouver un morceau à l’aide de quelques mots.

Les pages d’artiste sont plus simples à explorer et proposent une station personnalisée avec la musique de l’artiste.

Le nouveau Mix entre amis est une playlist de morceaux que vous allez adorer tirés de tout ce qu’écoutent vos amis.

De nouveaux classements présentent le top 100 quotidien des morceaux les plus écoutés dans le monde.

Bourse

Toute nouvelle interface vous permettant de consulter facilement des cotations boursières, des graphiques interactifs et l’actualité financière sur l’iPhone et l’iPad.

La liste de suivi intègre des graphiques sparkline à code-couleur vous permettant de connaître les performances quotidiennes d’un simple coup d’œil.

Consultez un graphique interactif pour chaque symbole d’action, ainsi que des informations clés, comme le cours après la fermeture, le volume de transactions, et plus encore.

Dictaphone

Toute nouvelle interface rendant l’utilisation encore plus simple.

iCloud synchronise vos enregistrements et modifications sur tous vos appareils.

Disponible sur l’iPad avec prise en charge des orientations portrait et paysage.

TV

Recevez des notifications lorsque des films et des séries TV sont prêts à être visionnés dans À suivre.

Partagez vos films, séries TV et événements sportifs préférés à l’aide de liens universels.

Apple Podcasts

Prend désormais en charge les chapitres pour les podcasts qui en proposent.

Avancez ou reculez de 30 secondes ou passez au chapitre suivant à l’aide des boutons d’avance et de retour de votre véhicule ou de vos écouteurs.

Gérez facilement les notifications de nouveaux épisodes depuis l’écran Écouter.

Accessibilité

L’écoute en temps réel fonctionne désormais avec les AirPods pour vous aider à entendre plus distinctement.

Les appels RTT sont maintenant compatibles avec l’opérateur AT&T.

Énoncer la sélection peut désormais utiliser la voix de Siri pour lire le texte sélectionné.

Autres fonctionnalités et améliorations

Les effets de l’appareil photo dans FaceTime transforment votre apparence en temps réel.

CarPlay prend désormais en charge des apps de navigation de tierce partie.

Sur les campus proposant cette solution, utilisez des cartes d’étudiant sans contact stockées dans Wallet pour accéder aux bâtiments et payer avec Apple Pay.

Les icônes des sites web peuvent être affichées dans les onglets sur l’iPad en activant l’option correspondante dans Réglages > Safari.

Météo présente l’indice de qualité de l’air dans les régions prises en charge.

Balayez rapidement vers le haut en partant du bord inférieur de l’écran pour accéder à l’accueil sur l’iPad.

Balayez vers le bas en partant du coin supérieur droit de l’écran pour accéder au Centre de contrôle sur l’iPad.

La fonctionnalité d’annotation propose une palette de couleurs et d’options supplémentaires permettant de modifier l’épaisseur et l’opacité du trait de chaque outil.

Un graphique d’utilisation de la batterie disponible dans Réglages présente désormais les données d’utilisation des dernières 24 heures ou des 10 derniers jours, et vous pouvez toucher une barre pour afficher les apps utilisées pendant la période correspondante.

Sur les appareils dépourvus de la fonctionnalité 3D Touch, maintenez le doigt sur la barre d’espace du clavier pour transformer ce dernier en trackpad.

Plans prend désormais en charge les plans d’intérieur pour les aéroports et les centres commerciaux avec géolocalisation en intérieur en Chine.

Nouveau dictionnaire de définitions hébreu, et nouveaux dictionnaires bilingues arabe-anglais et hindi-anglais.

Nouveau dictionnaire de synonymes anglais.

La fonctionnalité de mise à jour automatique des logiciels permet d’installer les mises à jour d’iOS pendant la nuit.

* Tests réalisés par Apple en mai 2018 à l’aide d’un iPhone 6 Plus gérant des performances de pointe en conditions normales, de la préversion iOS 11.4 et de la préversion iOS 12. Clavier testé à l’aide de Safari ; Appareil photo testé par balayage à partir de l’écran verrouillé. Les performances varient en fonction de la configuration du système, du contenu, de l’état de la batterie, de l’utilisation, des versions logicielles et d’autres facteurs.