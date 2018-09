Notre déballage de l’iPhone XS Max Or + nos premières impressions !

Notre iPhone XS Max de 6,5 pouces Or est enfin arrivé ce matin, avec 24h de retard (merci le transporteur), à la rédaction d’iPhonote. Nous avons pris un peu de temps pour le tester et vous donner nos premières impressions, préalables à notre test complet qui arrivera dans les prochains jours.

Cliquer pour agrandir

Y’a quoi dans la boîte ?

Dans le pack de ce grand modèle, on retrouve le chargeur secteur 5W, le câble USB (Lightning (pas d’USB-C), les manuels, les EarPods Lightning et l’outil SIM. En revanche, Apple ne fournit plus le petit adaptateur jack vers Lightning, ce qui signifie que vous devrez l’acheter au prix de 10 € sur le site d’Apple.

Cliquer pour agrandir

Le plus impressionnant reste l’iPhone XS Max en lui-même qui est réellement grand ! C’est tout de même le plus grand iPhone jamais conçu par Apple. Une fois en main, on sent tout de suite la différence avec l’iPhone X de 5,8″ sorti en 2017, tant au niveau du poids que l’écran noir avant même de l’allumer.

Y’a que la taille qui compte ?

Effectivement, la taille de l’écran est ici le point le plus important, celui qui m’a motivé à revendre mon iPhone X et craquer sur l’iPhone XS Max. Moi qui aime les grands écrans, fan inconditionnel depuis le premier iPhone 6 Plus, j’ai maintenant de quoi m’éclater, ne serait-ce que dans les jeux (où l’on sent d’ailleurs que la puissance de l’A12 est bien présente, mais on y reviendra dans le test complet).

Pour mieux vous rendre compte de la différence de taille, j’ai repris la photo de mon test de l’iPhone X et j’en ai pris une ce matin du XS Max avec le même angle de vue et au même endroit, histoire d’être le plus fidèle possible. On voit clairement que l’iPhone XS Max descend plus bas dans ma paume de main.

Cliquer pour agrandir

Je vous avoue qu’un petit temps d’adaptation est nécessaire pour prendre s’y faire. La navigation dans l’interface demande un peu plus de gymnastique, ne serait-ce que pour atteindre les icônes de la ligne du haut. À ce sujet, je trouve vraiment dommage qu’Apple n’ait pas eu la présence d’esprit d’ajouter une ligne d’icônes supplémentaire. En fait, l’iPhone XS Max est plus grand mais on ne gagne rien de plus sur l’interface d’accueil, tout est tout simplement plus grand. Vous n’avez pas plus d’informations affichées à l’écran contrairement à ce qu’on pu pourrait croire, sauf dans Safari et certaines autres apps. Mais cela peut être corrigé lorsque les apps tierces auront été mises à jour.

Comprenez que le mode paysage n’est pas disponible sur l’écran d’accueil, contrairement aux précédents iPhone Plus. Ce mode apporte simplement la compatibilité avec quelques applications non prises en charge sur l’iPhone X, comme l’app Réglages.

Même si je trouve ça vraiment dommage pour l’accueil, je ne suis pas pour autant dessus de mon achat. L’accueil en mode paysage est assez utile en voiture ou encore au fond du canapé, mais Apple en semble pas y avoir songé. On espère qu’une mise à jour permettra d’y remédier prochainement (SVP Apple !!!🤞).

Autrement, l’écran offre un confort visuel indéniable surtout dans les applications où de l’espace est nécessaire pour ne pas se sentir trop étriqué. C’est le cas dans Safari, YouTube, les jeux (PUBG et Last Day On Earth pour ma part), et bien d’autres.

Si vous cherchiez un iPhone avec un immense écran, alors ne vous posez pas de question, outrer le prix de 1259 € pour le 64 Go qui peut faire réfléchir, et j’en conviens. En revanche, l’usage à une main est plus compliquée que jamais, vos deux mains seront nécessaires la plupart du temps. Personnellement, cela n’a pas freiné mon achat, bien au contraire.

Histoire de vous faire une autre idée sur la taille, voici notre iPhone XS Max aux côtés de l’iPhone 6 (4,7″), du Xioami Mi Mix 2 (5,99″) et du iPhone 5 (4″). Si vous venez d’un iPhone SE/5S/5C/5, o ne parle plus de changement, mais d’une autre dimension :

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Design du XS Max vs X (2017)

De ce point de vue, l’iPhone XS Max a clairement la même esthétique que l’iPhone X, aucun changement particulier, si ce n’est sa taille et son poids. Passer d’un écran de 5,8″ à 6,5″, il est inévitable que ces points devaient changer. En revanche, le XS a quasiment la même taille que l’iPhone 8 Plus (et les autres modèles Plus), donc si vous venez de cet appareil, vous ne serez pas impressionné par la hauteur, ni la largeur de l’appareil, ni même par son poids de 208 g (contre 202 g pour l’iPhone 8 Plus). C’est l’écran, qui là encore, fera toute la différence.

Voici quelques photos prises en extérieur, afin de vous donner un petit aperçu de la couleur Or qui est assez particulière par rapport à celles qu’on a connu dans le passé sur iPhone/iPad. Par exemple, à l’intérieur, cette déclinaison peut tirer vers le Or Rose ou le beige à l’extérieur – tout dépend de l’éclairage. Et la finition est évidemment parfaite, comme bien souvent avec les produits Apple.

La seule chose qu’on peut regretter sur ce modèle, c’est l’asymétrie au niveau des trous situés en bas de l’appareil. Il y en a 4 à gauche contre 7 à droite, soit 3 de moins. La raison est simple, Apple avait besoin de place afin d’ajouter une antenne supplémentaire pour offrir de meilleurs débits 4G.

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Double SIM

Autre particularité des nouveaux iPhone 2018, c’est l’arrivée de la double SIM. Précisons qu’il s’agit d’une nano SIM physique + une eSIM intégrée à l’appareil, sauf pour les modèles chinois qui bénéficient de deux emplacements SIM physiques, donc deux tiroirs. Apple a également changé le sens de la SIM qui se place désormais avec la puce vers le haut.

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, il est encore impossible d’activer la eSIM car les opérateurs français y travaillent en ce moment même. Orange est déjà capable de le faire, comme avec l’Apple Watch cellulaire, mais SFR, Bouygues sont toujours en train de voir comment mettre cela en place, et leur communication sur le sujet est assez mince. Dans le cas de Free, rien n’a été annoncé pour le moment.

Voilà dans les grandes lignes l’iPhone XS Max que nous ne manquerons pas de vous présenter en détails lors de notre test complet. D’ici là, nous publierons des articles pour la partie photo/vidéo, autonomie, et tout ce qui doit être mis en évidence après plusieurs jours d’utilisation.

Si ces premières impressions vous ont déjà donné envie d’acheter l’iPhone XS Max, sachez que nous avons mis en place un article qui recense les stocks des opérateurs et des revendeurs :

› L’iPhone XS/XS Max et l’Apple Watch Series 4 sont disponibles à l’achat + État des stocks

Bientôt sur iPhonote

L’Apple Watch Series 4 – Livrée à la rédaction le lundi 24 septembre : Déballage + nos impressions

Test complet de l’iPhone XS Max : Très prochainement

Tests d’accessoires pour iPhone XS et XS Max : dès la semaine prochaine

Voilà de bonnes raisons de rester connecté à iPhonote, et pour ça, téléchargez notre application APhonote et suivez-nous sur les réseaux sociaux disponibles à droite du site. À très vite !