Quelle est l’autonomie des iPhone XS et XS Max ?

Lors de la keynote, Apple a affirmé que l’iPhone XS et l’iPhone XS Max avaient respectivement 30 et 90 minutes d’autonomie de plus que l’iPhone X. Mais certains tests récents effectués montrent une situation différente.

Tom’s Guide s’est attelé à la tâche en réalisant quelques tests d’autonomie et les résultats sont surprenants. Ils révèlent en effet que les nouveaux iPhone ont enregistré des résultats pires que ceux de l’iPhone X.

Lors de ces tests, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max ont été utilisés pour la navigation Web en continue (via une connexion LTE) jusqu’à ce que les batteries soient complètement épuisées. Les écrans étaient réglés sur 150 nits de luminosité, avec les paramètres TrueTone et la luminosité automatique désactivés.

L’iPhone XS Max est resté allumé 10 heures 38 minutes, au-dessus de la moyenne de l’industrie de 9 heures et 48 minutes, tandis que l’iPhone XS s’est éteint à 9 heures et 41 minutes. L’iPhone X, en revanche, a atteint 10 heures et 49 minutes dans le même test.

Le test montre également que plusieurs terminaux Android ont une plus grande autonomie dans ce test de navigation : Huawei P20 Pro (14 heures et 13 minutes), Google Pixel 2 XL (12 heures et 9 minutes), Samsung Galaxy Note 9 (11 heures et 26 minutes) et OnePlus 6 (11 heures et 22 minutes), lesquels dépassent donc l’iPhone XS et l’iPhone XS Max.

Le test semble dissiper les affirmations d’Apple et les premiers résultats également suivis par d’autres sites semblent confirmer cette tendance. De notre côté, on constate également que l’autonomie est quelque peu différente des annonces d’Apple.

Depuis notre prise en main de l’iPhone XS Max, on remarque que la batterie peut assez vite se vider en fonction des utilisations. Entre les jeux gourmands, la navigation Internet, YouTube, les mails, les messages, la luminosité à fond (sans TrueTone), le Wi-Fi et Bluetooth actifs, il est actuellement difficile de tenir une journée complète. Bien sûr, il appartient à chacun de régler différents paramètres (baisser la luminosité, désactiver le Wi-Fi et Bluetooth lors que ce n’est pas nécessaire…) de manière à économiser la batterie. Apple peut aussi apporter quelques améliorations prochainement sur ce post précis à l’occasion d’une mise à jour logicielle, donc pas d’inquiétude pour autant.

Nous aurons l’occasion d’en reparler plus en détails dans notre test complet, dès lors que nous aurons terminé nos tests.