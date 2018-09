DisplayMate : l’écran de l’iPhone XS Max est le meilleur de tous

Comme à soin habitude, DisplayMate réalise des tests sur les écrans des nouveaux smartphones, et aujourd’hui, il est question de l’iPhone XS Max.

« L’élément clé d’un grand smartphone a toujours été un écran véritablement innovant et performant, et les meilleurs smartphones de pointe ont toujours affiché leurs écrans de haute technologie. C’est la performance de l’affichage qui détermine à quel point le smartphone est beau, y compris les photos de l’appareil photo et toutes ses applications, et à quel point l’écran est lisible et utilisable dans un éclairage ambiant élevé. L’affichage est le joyau de la couronne du smartphone ! » – DisplayMate.

Sur le site d’Apple, on peut lire : « Grâce aux panneaux OLED, l’écran HDR de l’iPhone XS offre les couleurs les plus précises du marché, des noirs d’une fidélité absolue et un niveau remarquable de luminosité et de contraste. C’est l’écran le plus net, avec la plus haute densité de pixels, qui ait jamais équipé un appareil Apple. »

Apple est très fière de ce nouvel écran Super Retina qui permet d’afficher « les couleurs les plus précises du marché ». Et selon le rapport de DisplayMate, le géant californien ne se trompe pas : « L’iPhone XS Max a un certain nombre d’améliorations notables par rapport à l’iPhone X d’origine, notamment une luminosité plus élevée et une précision de couleur absolue accrue, d’autant plus impressionnante que son écran est plus grand de 22%. Sur la base de nos tests et mesures de laboratoire approfondis, l’iPhone XS Max dispose d’un écran impressionnant pour smartphone » – proche de la perfection.

Les tests de DisplayMate révèlent en effet que cet écran atteint les 660 nits (sRGB et DCI-P3), contre 634 nits pour l’iPhone X. La luminosité est considérée comme bien meilleure, tout comme la fidélité des couleurs. De plus, DisplayMate estime le facteur de réflexion à 4,7%, ce qui permet d’avoir des contrastes prononcés même dans un lieu très lumineux.

Au final, DisplayMate a attribué à l’iPhone XS Max, un « DisplayMate Best Smartphone Display Award », ce qui lui vaut d’être le meilleur affichage OLED du moment.