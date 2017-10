Apple Pay est désormais disponible dans 4 nouveaux pays

Comme prévu, Apple Pay est enfin déployé en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Émirats Arabes Unis. Apple a également dans le viseur les Pays-Bas, la Pologne, la Norvège et l’Allemagne où sera bientôt disponible son système de paiement sans contact. Reste maintenant à savoir quelles banques sont déjà compatibles avec Apple Pay dans chacun de ces pays. Il est possible que certaines d’entre elles soient contre le support d’Apple Pay en raison de la commission d’Apple.

Pour ce qui est de la France, on peut dire qu’on est très mal servis. Les banques à supporter Apple Pay sont très peu nombreuses. Nous avons également été informé par une source sûre que le système n’était pas dans les projets du crédit Agricole. En revanche, vous pouvez depuis ce matin profiter d’Apple Pay en ouvrant un compte à la banque N26 qui supporte enfin Apple Pay !