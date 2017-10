Apple Pay arrivera bientôt en Suède

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a annoncé qu’Apple Pay sera disponible en Suède à partir de fin octobre.

Le système de paiement d’Apple entrera ainsi en concurrence avec Swish, l’autre service de paiement multiplateforme très populaire dans le pays depuis 2012.

Après la Suède, Apple Pay devrait également être déployé au Danemark, en Finlande et aux Émirats arabes unis. Aujourd’hui, Eddy Cue a confirmé qu’Apple était actuellement en pleine négociations avec les banques locales afin de proposer au plus vite Apple Pay. L’Inde est en effet le nouveau pays où le géant américain s’investit de plus en plus ces derniers mois, notamment pour aider les développeurs indiens.