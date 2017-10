N26 supporte enfin Apple Pay !

Excellente nouvelle pour les utilisateurs de l’application N26 qui reçoit ce matin une mise à jour afin de prendre en charge Apple Pay. Si le système de paiement d’Apple manque encore cruellement de partenaires en France, l’arrivée de N26 va permettre à de nombreux utilisateurs de pouvoir enfin profiter d’Apple Pay.

N26 est un établissement bancaire d’origine allemand mais qui opère aussi en France. Pour utiliser Apple Pay, il suffit d’ajouter votre MasterCard dans l’application N26 pour ensuite faire la même chose avec l’app Wallet. Vous serez ensuite en mesure de commencer vos achats depuis votre iPhone ou votre Apple Watch.

« N26 est la 1ère banque 100% mobile en Europe, avec déjà plus de 500 000 utilisateurs. Obtenez un vrai compte bancaire associé d’une Mastercard et de fonctionnalités qui vous facilitent enfin vraiment la vie comme MoneyBeam qui vous permet d’envoyer de l’argent instantanément à vos contacts. Vous contrôlez vos plafonds de paiement et de retrait en temps réel. »

Voilà un moyen alternatif à tous ceux qui n’ont pas la chance d’être dans une banque où Apple est pris en charge, et il y en encore a beaucoup…

› Télécharger N26 gratuitement sur l’App Store