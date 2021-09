L’analyste fiable Ming-Chi Kuo a partagé une mise à jour importante sur d’éventuels retards de production liés au lancement de l’Apple Watch Series 7.

Ces derniers jours, plusieurs sources avaient évoqué des retards dans la production en série de l’Apple Watch Series 7 en raison de la complexité de la conception, qui est très différente des précédentes Apple Watch. En particulier, les fournisseurs auraient commencé à produire à petite échelle, pour rencontrer des problèmes lors de l’assemblage des modules, des composants et des écrans.

Maintenant, l’analyste Ming-Chi Kuo dit qu’Apple et ses fournisseurs ont surmonté les problèmes de l’Apple Watch Series 7 et que la production en masse commencera bientôt. De plus, l’analyste ajoute que l’impact de ces retards initiaux sera minime et n’obligera pas Apple à modifier la date de lancement de l’appareil. Kuo poursuit en disant que Luxshare ICT, le principal assembleur de l’Apple Watch Series 7, double désormais ses lignes de production pour respecter le calendrier d’Apple.

Sauf surprise, Apple devrait donc annoncer l’Apple Watch Series 7 lors de l’événement du 14 septembre, puis débuter la vente d’ici la fin du mois, sans problèmes particuliers de disponibilité. De plus, l’offre de la Series 7 devrait s’améliorer sensiblement à partir de la mi/fin octobre.