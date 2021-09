Selon une nouvelle note de Ming-Chi Kuo, Apple a résolu les problèmes de production de l’Apple Watch Series 7. De fait, le géant californien commencera à produire en série le nouveau modèle de la mi-septembre à la fin septembre.

L’Apple Watch Series 7 présentera un nouveau design « plat » similaire à celui utilisé pour l’iPhone 12 et l’iPad Pro. Selon Kuo, la nouvelle Apple Watch a dû passer par plus de processus de fabrication que les modèles précédents en raison de ce changement de conception. En particulier, le problème principal résidait dans le nouvel affichage, qui utilise une conception de contact au lieu de l’ancienne conception de câble et nécessite un processus de surmoulage à faible pression d’injection (LIPO).

Apple utilise également une nouvelle ligne de production OLED qui peut améliorer l’efficacité et réduire les coûts des panneaux, mais cela a nécessité l’entrée de nouveaux fournisseurs tels que LGF, Young Poong et Jabil.

« En raison de l’adoption pour la première fois de nombreux nouveaux processus de fabrication liés aux panneaux, le module de panneau Apple Watch Series 7 a rencontré des problèmes de fiabilité lors des tests. »

La bonne nouvelle est qu’Apple a résolu les problèmes de fiabilité du module de panneau. Pour cette raison, l’analyste Kuo s’attend à ce que Jabil commence la production en série des modules d’écrans de l’Watch 7 à la mi-septembre. Sur la base de ce nouveau calendrier, les expéditions du produit final débuteront fin septembre.

Pour le moment, il n’est pas clair si le produit sera disponible en quantités limitées ou non au moment du lancement.