Revenons sur la nouvelle Apple Watch Series 7, qui devrait être dévoilée le mois prochain avec la nouvelle gamme iPhone 13. Mark Gurman de Bloomberg confirme que la société introduira un nouveau design avec des bords plats et des écrans plus grands.

Dans la dernière édition de son bulletin, Gurman écrit qu’il n’y aura pas de nouvelles tangibles concernant le secteur de la santé cette année. La prochaine amélioration majeure dans ce domaine viendra l’année prochaine avec un capteur de température corporelle. Les principales innovations du nouveau modèle concerneront principalement un changement de design, qui apportera des bords plats et l’adoption d’écrans avec une plus grande diagonale.

Gurman confirme en outre que l’Apple Watch Series 7 sera disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm, comme suggéré par de nombreux autres leakers ces dernières semaines. Cependant, pour profiter de l’affichage plus grand, Apple prévoit également de lancer de « nouveaux cadrans » qui peuvent mieux exploiter la plus grande diagonale de l’écran. C’est la deuxième fois dans l’histoire de l’Apple Watch que l’entreprise augmente la taille de l’écran, après l’Apple Watch Series 4 sortie en 2017.

La nouvelle Apple Watch devrait être annoncée et publiée en septembre avec les nouveaux iPhones 13. Combien d’entre vous passeront à la prochaine génération ?