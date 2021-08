De nouvelles photos en provenance de Chine met en évidence un véritable clone de la prochaine Apple Watch Series 7.

Les photos partagées sur Twitter par le leaker Majin Bu montrent des clones de l’Apple Watch Series 7, réalisés sur la base de dessins industriels divulgués ces derniers mois par des usines chinoises. En particulier, les photos montrent les modèles Space Gray, Silver et Space Black, avec un design différent de celui des montres Apple actuelles.

L’apparence de l’Apple Watch Series 7 devrait en effet ressembler davantage à celle de l’iPad Pro et de l’iPhone 12, avec des bords carrés et moins ronds.

Bien que les unités montrées dans les images soient des clones et non des appareils Apple d’origine, elles peuvent tout de même donner une idée de ce que l’on peut attendre de la prochaine Apple Watch. Majin Buu a expliqué que ces clones seront vendus pour environ 60 $ en Chine.

Jusqu’à présent, le design de l’Apple Watch Series 7 n’a été vu que dans des rendus industriels basés sur des images, avec deux longues grilles de haut-parleurs le long du côté gauche de l’appareil, des bords carrés et un corps plus fin. Bien que l’Apple Watch Series 7 devrait être 1,7 mm plus mince que la Series 6, ce changement n’a peut-être pas été appliqué aux clones et les montres intelligentes présentées dans ces images peuvent sembler plus épaisses que les appareils authentiques. Le changement le plus important pourrait être lié à la taille du boîtier, qui passera des 40 mm et 44 mm actuels aux nouveaux 41 mm et 45 mm.

Les clones des produits Apple les plus populaires sont souvent fabriqués en Chine avant le lancement officiel et correspondent souvent aux appareils originaux présentés par l’entreprise quelques semaines plus tard.

Que pensez-vous de cette conception ?