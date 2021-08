Un autre leaker confirme les dernières rumeurs sur le lancement de nouvelles Apple Watch Series 7 de 41mm et 45mm.

DuanRui a souvent anticipé certains appareils Apple, avec de temps à autres de petites erreurs manquer. Cette fois, le leaker parle de l’Apple Watch Series 7 qu’Apple devrait dévoiler en septembre.

Le changement le plus important pourrait être lié à la taille du boîtier, qui passera des 40 mm et 44 mm actuels aux nouveaux 41 mm et 45 mm. DuanRui a également partagé ce qui semble être un bracelet Apple Watch Leather Loop, étiqueté « 45 mm ».

La prochaine Apple Watch devrait également être dotée de bords plats et d’un nouvel écran, pour une refonte esthétique qui manquait depuis un certain temps. On ne sait toujours pas si les nouvelles montres Apple plus grandes seront compatibles avec les anciens bracelets, mais il semble qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes.