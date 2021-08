L’Apple Watch Series 7 pourrait avoir un boîtier plus grand, avec des modèles de 41 mm et 45 mm.

UnclePan, un canal de fuite qui a souvent deviné plusieurs prédictions liées aux futurs produits Apple, assure que l’Apple Watch Series 7 arrivera en versions 41 mm et 45 mm, qui remplaceront respectivement les options 40 mm et 44 mm disponibles de l’Apple Watch Series 4.

Avant l’Apple Watch Series 4, Apple proposait des versions 38 mm et 42 mm, mais depuis 2018, la société a opté pour un écran plus grand, sans sacrifier la compatibilité avec les anciens bracelets. La même chose devrait également se produire avec l’Apple Watch Series 7, puisque les dimensions du boîtier pour les bracelets devraient rester identiques.

Selon le leaker Jon Prosser, en plus d’un design mis à jour avec des bords plats et un écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 sera également proposée dans une toute nouvelle couleur verte. La nouvelle smartwatch devrait être annoncée aux côtés de l’iPhone 13 lors d’un événement prévu fin septembre.