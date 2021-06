La bande-annonce officielle de la deuxième saison de la série « Ted Lasso » vient tout juste de sortir, avant la diffusion de la série sur Apple TV+ le 23 juillet.

La nouvelle bande-annonce a été partagée pour la première fois sur Twitter par l’acteur Brett Goldstein, qui incarne Roy Kent dans la série. Vraisemblablement, les comptes Apple TV officiels publieront la même vidéo sous peu.

De manière assez surprenante, la série Ted Lasso a été l’un des plus gros succès d’Apple TV+ au cours de ses dix-huit premiers mois en tant que service de streaming. La série a été très bien accueillie par le public et la critique. De plus, l’acteur Jason Sudeikis a également remporté un Golden Globe.

En parlant de récompenses, la série a récemment remporté un Peabody Award. Ci-dessous la note des organisateurs concernant l’attribution de la série :

« Ce que cette histoire de poisson hors de l’eau est censée offrir … est une dose fascinante d’optimisme, avec un Jason Sudeikis tout aussi captivant que Ted Lasso. Pour offrir le contraste parfait avec la prévalence persistante de la masculinité toxique, à la fois à l’écran et hors écran, à une époque où la nation a vraiment besoin de modèles de gentillesse stimulants, Ted Lasso remporte un Peabody. »

La première saison de la série a été diffusée en août dernier, en pleine pandémie. Apple a ensuite renouvelé la série pour une deuxième et une troisième saison. Maintenant, il reste à savoir si la deuxième saison de Ted Lasso offrira la même « magie » que la première. Dans tous les cas, la bande-annonce va dans ce sens.