L’acteur Jason Sudeikis a remporté un Golden Globe de la meilleure performance dans une série comique/musicale pour son rôle principal dans Ted Lasso.

Ted Lasso a certainement été l’une des surprises de ces derniers mois sur Apple TV+, étant donné que cette série a su conquérir le public et la critique. Les autres nominés étaient Don Cheadle (Black Monday), Nicholas Hoult (The Great), Eugene Levy (Schitt’s Creek) et Ramy Youssef (Ramy).

Sudeikis joue Ted Lasso, un entraîneur de football américain du Kansas qui est embauché de manière inattendue pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience dans ce domaine. La série est vraiment amusante, mais elle ne manque pas de matière à réflexion et de moments passionnants.

Ted Lasso a également été nominé pour la meilleure comédie/série musicale, mais le prix est allé à Shitt’s Creek. The Crown a remporté le prix de la meilleure série dramatique.

Rappelons que la deuxième saison de Ted Lasso arrivera sur Apple TV+ cet été. De plus, dans les semaines à venir, le casting de la série participera à une table ronde virtuelle au festival TV PaleyFest.