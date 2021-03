Apple semble travailler sur un » éclairage embarqué intelligent » conçu pour sa future Apple Car, comme le révèle un nouveau brevet accordé par l’USPTO. Cet éclairage serait effet capable de savoir à quel moment il doit être activé en fonction du passager.

Par exemple, l’ éclairage intelligent s’allumerait dès lors que vous cherchez un objet tombé sur la plancher.

« Les éclairages intérieurs de véhicule conventionnels sont statiques et les occupants du véhicule doivent généralement contrôler l’éclairage à l’aide d’un interrupteur ou d’un bouton physique. Un éclairage intérieur de véhicule conventionnel peut n’éclairer qu’une zone limitée tout en n’éclairant pas de larges pans de l’intérieur du véhicule.

À titre d’exemple, l’occupant du véhicule peut tenter de trouver un objet tombé sur le plancher du véhicule pendant la nuit. Lorsque l’occupant allume une lumière montée sur le toit du véhicule, la lumière peut ne pas être utile car le corps de l’occupant peut créer une ombre ou la lumière peut ne pas éclairer un emplacement correct dans le véhicule. Les objets à l’intérieur du véhicule peuvent également être difficiles à voir en raison des options d’éclairage limitées à l’intérieur du véhicule. Bref, un véhicule à éclairage conventionnel bénéficierait de nombreuses améliorations. »

Dans son brevet, Apple décrit une méthode où l’éclairage pourrait au contraire adopter une approche par zone. Pour cela, Apple utiliserait différents capteurs et de caméras capables de comprendre ce qui se passe et comment adapter automatiquement l’éclairage en conséquence.

« Un système comprend un véhicule avec un dispositif informatique et des modules matériels d’éclairage. Brièvement décrits, et selon un mode de réalisation, les aspects de la présente divulgation concernent généralement des systèmes et des procédés pour fournir un éclairage réglable qui utilise des capteurs et des dispositifs d’imagerie du véhicule pour éclairer intelligemment un objet, un emplacement ou une zone particulière à l’intérieur du véhicule. »

L’éclairage pourrait donc s’allumer et s’éteindre intelligemment grâce à des lumières individuelles, ou encore signifier un projecteur motorisé qui suit l’objet que vous essayez de voir.

« Recevoir un signal de commande d’éclairage basé sur les informations reçues des capteurs, et activer N projecteurs réglables et contrôlables multiplexés dans le temps, chaque projecteur étant produit dans une intervalle de temps respectif basé sur le signal de commande d’éclairage. »

Apple propose un autre exemple, en évoquant des caméras capables de détecter dès que vous sortez un livre ou un magazine quand vous êtes assis à l’arrière. Là, l’éclairage intelligent pourrait aussi s’allumer automatiquement afin de commencer la lecture. Et si vous vous endormez pendant la lecture, les caméras détectent la fermeture de vos yeux et éteignent automatiquement la lampe de lecture.

Le géant californien va encore plus loin proposant un tel éclairage dans un véhicule 100% autonome. Par exemple, si vous dormez, l’éclairage pourrait être utile pour vous réveiller en douceur.

« Un occupant peut être situé dans une zone avant du véhicule tandis que le véhicule se déplace de manière autonome d’un premier emplacement à un second emplacement pendant la nuit. Lorsque le véhicule commence à approcher de la destination, le véhicule peut automatiquement et progressivement allumer un projecteur réglable pour réveiller progressivement l’occupant du véhicule. »

Le brevet évoque également le contrôle de Siri :

« Le système d’éclairage reconnaît les objets, les emplacements et les zones à l’intérieur du véhicule à éclairer et répond à des demandes ou commandes explicites d’éclairage. »