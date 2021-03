Le CFO de BMW ne semble pas du tout inquiet de la possible entrée d’Apple dans le secteur automobile, et minimise même la menace.

Comme le rapporte Bloomberg, Nicolas Peter a déclaré qu’il continuait de dormir paisiblement malgré que le géant californien ait l’intention de lancer son Apple Car. Le CFO de BMW a ajouté que la concurrence est une chose merveilleuse et que sa société est bien placée pour gérer l’arrivée de nouveaux concurrents dans l’industrie automobile.

« Apple Car ? Je dors paisiblement. La compétition est une chose merveilleuse, cela aide à motiver les autres. Nous sommes dans un endroit très fort et nous voulons rester un chef de file dans le secteur. »

Le mois dernier, le PDG de Volkswagen a également parlé de la voiture Apple dans des termes similaires, minimisant ainsi le danger de cette nouvelle entrée dans le secteur.

À l’heure actuelle, nous ne savons qu’Apple travaille sur ce projet important, mais la première voiture d’Apple ne serait prévue qu’entre 2025 et 2030. Actuellement, Apple recherche un partenaire de production parmi Hyundai, Renault, Nissan et plus.