Les rumeurs sur la future Apple Car sont de plus en plus insistantes et il en ressort aujourd’hui qu’Apple serait en pourparlers avec au moins six constructeurs automobiles japonais pour la production de la voiture. De leur côté, les analystes de JB Morgan ont fait une première analyse sur la possible entrée d’Apple dans le secteur automobile.

Une voiture Apple fabriquée au Japon ?

Le portail Nikkei rapporte qu’Apple négocie d’éventuels accords avec plusieurs entreprises japonaises qui pourraient collaborer pour la production de l’Apple Car.

L’idée d’Apple serait de collaborer avec ces entreprises pour créer un modèle de division horizontale du travail, avec une stratégie déjà utilisée avec succès pour la production d’iPhone et d’iPad. En pratique, les différents composants de la future Apple Car seraient produits par différentes sociétés, puis procéderaient à l’assemblage final dans l’usine américaine de Kia/Hyundai. Cependant, il n’est pas exclu que l’accord avec Hyundai puisse être annulé et qu’Apple ne choisisse alors qu’un seul partenaire de production parmi les entreprises japonaises dont il parle à ce stade.

Selon Nikkei, cependant, bon nombre de ces constructeurs automobiles japonais ne sont pas certains de s’associer à Apple et d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement de l’Apple Car. Apple est notoirement exigeante vis-à-vis de ses fournisseurs et cela nécessitera des changements organisationnels majeurs pour les entreprises impliquées, qui pourraient être contraintes de déplacer des ressources importantes actuellement utilisées pour d’autres projets. Les entreprises japonaises hésiteraient également à être reléguées au rôle de sous-traitants, un aspect qui en termes de branding ne serait pas le meilleur.

Pendant ce temps, les négociations se poursuivent au centre de recherche d’Apple à Yokohama, qui est devenu un point de contact entre la firme de Cupertino et les constructeurs automobiles japonais ces dernières semaines.

Les prévisions

Les analystes de Morgan Stanley ont publié des prédictions sur l’entrée potentielle d’Apple sur le marché des voitures particulières. Les analystes confirment le chiffre de 3,6 milliards de dollars selon lequel Apple serait prête à investir dans Kia pour la production de l’Apple Car. Dans tous les cas, l’entrée d’Apple dans le secteur des véhicules électriques aura un impact majeur et entraînera une accélération de l’ensemble du marché dans les années à venir.

Samik Chatterjee de JP Morna affirme également que les bénéfices de l’entrée d’Apple dans l’industrie automobile pourraient « nuire à l’investissement initial » qu’Apple pourrait réaliser dans les années à venir. Chatterjee note qu’un investissement de 3,6 milliards de dollars dans Kia serait l’un des plus gros investissements que la société ait jamais faits, après l’acquisition de Beats et de l’activité de modem d’Intel :

« Alors qu’un investissement de 3,6 milliards de dollars serait l’un des plus importants d’Apple, le gain pourrait être exponentiel. Apple pourrait réaliser jusqu’à 100 milliards de dollars de bénéfices sur le seul matériel, quels que soient les services associés potentiels. »

L’analyste ajoute que le plan de construction de 100 000 véhicules par an (avec l’objectif d’atteindre 400000 au fil du temps) représenterait moins de 1 à 3% du marché mondial des véhicules de luxe et entre 1% et 4% du marché des véhicules électriques à batterie (BEV).

Cependant, Chatterjee dit que les technologies actuelles des véhicules autonomes sont encore immatures et que cela pourrait être un « facteur limitant » au moment du lancement. Il est difficile de voir une Apple Car en 2024, étant donné que l’analyste parle d’une fourchette entre 2028 et 2030.