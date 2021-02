CNBC confirme également l’accord à venir entre Apple et Hyundai pour la production de la première Apple Car qui, selon de nouvelles informations, fonctionnera également sans chauffeur.

Selon le dernier rapport partagé par CNBC, la première Apple Car sera produite aux États-Unis par Kia, l’une des filiales de la société mère Hyundai. En particulier, la voiture sera assemblée à l’usine Kia de West Point en Géorgie.

L’accord entre Apple et Hyundai devrait être ratifié sous peu, avec un investissement d’environ 3,6 milliards de dollars par Apple et la production devrait démarrer en 2024. Cependant, CNBC rapporte qu’Apple pourrait décider de collaborer avec un autre constructeur automobile en plus de Hyundai ou, si l’affaire devait sauter au dernier moment, remplacer la société sud-coréenne.

Des informations récentes montrent également que la première Apple Car sera complètement autonome :

« Les voitures Apple seront conçues pour ne pas avoir de conducteur, ce seront des véhicules électriques initialement destinés uniquement à un usage commercial. »

Cela pourrait signifier que les voitures Apple, du moins au début, ne pourraient pas être vendues aux consommateurs finaux et seraient destinées aux entreprises de livraison ou aux entreprises de robotaxi.

La première Apple Car destinée aux particuliers pourrait plutôt arriver quelques années plus tard, entre 2027 et 2029.