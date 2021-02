L’analyste bien connu de TF Securities, Ming-Chi Kuo, est revenu sur le sujet de « l’Apple Car », affirmant qu’Apple travaillera sur un premier modèle en étroite collaboration avec Hyundai. Cela pourrait ensuite conduire à de nouveaux véhicules construits en association avec General Motors et PSA.

Kuo a confirmé les rapports récents d’un partenariat potentiel avec Hyundai, affirmant que la première « Apple Car » sera construite en utilisant la plate-forme de véhicule électrique E-GMP de la société coréenne. Hyundai Mobis prendra la tête de la conception et de la fabrication de composants, tandis que la filiale de Hyundai Kia se chargera de la fabrication aux États-Unis.

Qu’est-ce que la plateforme E-GMP ?

E-GMP est une plate-forme dédiée aux véhicules électriques à batterie (BEV) composée de jusqu’à deux moteurs, suspension arrière multibras à 5 bras avec arbre de transmission intégré, essieu moteur intégré, cellules de batterie, système de charge et autres composants du châssis coulissants. Selon la société, le système a une autonomie maximale d’environ 500 km sur une charge complète et peut être chargé jusqu’à 80% en seulement 18 minutes. Côté performances, dans la configuration « hautes performances », l’accélération de 0 à 100 km/h pourrait se faire en moins de 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 260 km/h.

Kuo pense qu’Apple laissera la fabrication et l’assemblage de composants aux constructeurs automobiles établis. Les véhicules électriques ne sont pas des smartphones, souligne l’analyste, et ils ont besoin de beaucoup de composants. Pour cette raison, Apple devra s’appuyer sur les constructeurs automobiles existants pour créer une voiture fonctionnelle assez rapidement.

« Le partenariat d’Apple avec les constructeurs automobiles actuels (groupe Hyundai, GM et PSA) qui possèdent une vaste expérience en matière de développement, de fabrication et de qualification réduira considérablement le temps de développement de l’Apple Car et créera un avantage en termes de délai de mise sur le marché. Nous pensons qu’Apple tirera parti des ressources des constructeurs automobiles actuels et se concentrera sur le matériel et les logiciels autonomes, les semi-conducteurs, les technologies de batterie, le form factor et la conception d’espace intérieur, l’expérience utilisateur innovante et l’intégration avec l’écosystème Apple. »

Quand l’Apple Car arrivera-t-elle ?

Kuo ne prévoit pas une Apple Car sur les routes avant 2025. En effet, même cette prévision est considérée comme plutôt optimiste pour une entreprise de technologie qui ferait sa première incursion dans ce nouveau secteur. Apple est susceptible de commercialiser le véhicule comme un modèle « très haut de gamme » par opposition à un véhicule électrique standard.