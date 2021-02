Snap a averti les investisseurs des répercussions négatives potentielles sur les revenus qui pourraient survenir dans les mois à venir en raison des nouvelles fonctions de « transparence de suivi » d’iOS 14.

À la suite du rapport sur les résultats du quatrième trimestre, le directeur financier de Snap, Derek Andersen, a averti les investisseurs que les modifications apportées par Apple à iOS 14 « présentent un autre risque de perturbation de la demande publicitaire ». « Il n’est pas encore clair », ajoute-t-il, « quel sera l’impact à long terme de ces changements sur la dynamique de nos activités, et cela peut ne pas être clair avant plusieurs mois ».

Nous vous rappelons que la fonction de transparence du suivi dans les applications exigera que les applications obtiennent l’autorisation de l’utilisateur avant de suivre ses données dans des applications ou des sites Web tierces. Dans les paramètres, les utilisateurs pourront voir quelles applications ont demandé l’autorisation de suivi et d’apporter des modifications s’ils le jugent approprié ou non.

Snap s’appuie sur la technologie de suivi des publicités pour fournir un contenu ciblé aux utilisateurs et s’attend à ce que la fonction de confidentialité ait un impact sur ses résultats. L’application Tracking Transparency devrait faire ses débuts au début du printemps, comme l’a confirmé Apple.

Jeremi Gorman, directeur commercial de Snap, a ajouté que la société travaillait avec Apple pour mieux se préparer à ce changement. Snap parle également aux annonceurs, investit dans des outils de données de première partie et offre plus d’opportunités pour commercialiser des produits et services directement via Snapchat.

« La réalité est que nous admirons Apple et pensons qu’ils essaient de faire ce qu’il faut pour leurs clients », a déclaré Gorman. « Leur objectif de protection de la vie privée est conforme à nos valeurs et à la façon dont nous avons construit notre entreprise depuis le début ».

Contrairement à Facebook, Snap ne semble pas vouloir mener une bataille (peut-être perdue d’avance) contre Apple.