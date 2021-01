En l’honneur de la Journée de la confidentialité des données du 28 janvier, Apple a annoncé que sa fonction App Tracking Transparency sera lancée pour les utilisateurs au début du printemps prochain.

Apple a également lancé un nouveau document facile à comprendre intitulé A Day in the Life of Your Data (« Une journée dans la vie de vos données »), qui illustre comment les entreprises suivent les données des utilisateurs sur les sites Web et les applications.

Dans un nouveau communiqué de presse, Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, a expliqué que l’objectif de l’entreprise est de « créer une technologie qui protège les informations des gens ».

« La confidentialité signifie la tranquillité d’esprit, cela signifie la sécurité et cela signifie que vous êtes aux commandes de vos données. Notre objectif est de créer une technologie qui protège les informations des gens. Nous croyons que la vie privée est un droit humain fondamental et nos équipes travaillent chaque jour pour l’intégrer dans tout ce que nous faisons. »

Selon Apple, le nouveau rapport est conçu pour aider les utilisateurs à « mieux comprendre comment les entreprises tierces suivent leurs informations sur les applications et les sites Web ». Dans le même temps, il se concentre également sur la manière dont Apple travaille pour rendre le suivi plus transparent et donner aux utilisateurs plus de contrôle.

Le document comprend également de nouveaux détails sur la prochaine fonctionnalité de transparence de suivi de l’application. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, veuillez noter que l’App Tracking Transparency obligera les applications à demander l’autorisation aux utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web via l’IDFA. Dans les paramètres, les utilisateurs pourront également voir quelles applications ont demandé l’autorisation de surveillance afin de pouvoir y apporter des modifications.

Par exemple, une fois que cette fonction devient effective, vous verrez une fenêtre contextuelle lorsque vous ouvrez l’application Facebook qui vous informe que Facebook souhaite vous suivre sur d’autres applications et sites Web. Vous aurez le choix entre deux options : « Demander à l’application de ne pas surveiller » ou « Autoriser ». La fonctionnalité a déjà soulevé des critiques de Facebook.

Apple ajoute quelques curiosités dans le document « Une journée dans la vie de vos données » :

Les développeurs d’applications ne pourront pas vous forcer à activer la surveillance pour vous permettre d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’application.

Si vous sélectionnez « Demander à l’application de ne pas surveiller », le développeur ne pourra pas accéder à l’identifiant publicitaire système (IDFA), qui est souvent utilisé pour la surveillance.

Si Apple découvre qu’un développeur suit les utilisateurs qui demandent à ne pas être suivis, « nous leur demanderons de mettre à jour leurs pratiques pour se conformer à votre choix, sinon leur application pourrait être rejetée de l’App Store ».

Apple annonce que l’App Tracking Transparency sera lancé ce printemps dans le cadre de la « prochaine mise à jour bêta d’Apple ». Cela signifie que les applications devront s’adapter avant la sortie d’une prochaine version d’iOS 14 et d’iPadOS 14 prévue pour le printemps prochain.