La semaine dernière, Hyundai a fait une déclaration très audacieuse lorsqu’elle a confirmé qu’elle était en pourparlers avec Apple sur un partenariat potentiel pour l’Apple Car. Peu de temps après, la société a reculé et a publié une nouvelle déclaration sans mentionner Apple.

Selon CNBC, ce n’est qu’un autre exemple de l’approche stricte d’Apple en matière de secret, comme le montrent d’autres anecdotes rapportées dans l’article. En ce qui concerne l’Apple Car, voici la première déclaration de Hyundai :

« Nous savons qu’Apple est en pourparlers avec divers constructeurs automobiles, dont Hyundai Motor. Comme la discussion en est à ses débuts, rien n’a été décidé. »

La déclaration suivante, publiée peu après, est la suivante :

« Nous avons reçu des demandes de collaboration potentielle de plusieurs entreprises concernant le développement de véhicules électriques autonomes, mais aucune décision n’a été prise car les discussions sont à un stade précoce. »

Pour les utilisateurs familiers avec l’histoire d’Apple, cette première déclaration a immédiatement semblé étrange, car les partenaires ou futurs partenaires font rarement de telles déclarations explicites sur des projets non encore soumis.

Le rapport CNBC explique que si les accords de non-divulgation sont courants parmi les entreprises, l’approche d’Apple est encore plus stricte. Par exemple, la société demande à ses partenaires de ne pas mentionner le nom « Apple » en public ou dans les médias et cela entraîne de nombreux obstacles à surmonter.

Un exemple rapporté dans l’article concerne GT Advanced Technologies, qui a fourni pendant des années du verre de saphir pour les écrans d’iPhone avant de déposer le bilan. Lors de la collaboration avec Apple, personne dans l’entreprise n’a pu nommer son nom, pas même parmi les différents employés, cela a causé de nombreux problèmes de communication. L’un des chefs de projet dit qu’il avait même peur de mentionner le nom d’Apple dans d’autres contextes totalement étrangers à son travail.

Malgré cette grande attention, cependant, les images et les informations des futurs produits Apple fuient de plus en plus souvent, en particulier de la chaîne d’approvisionnement en Asie.