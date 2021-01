De nouveaux détails émergent sur un éventuel accord entre Apple et Hyundai pour la production de l’Apple Car, la première voiture électrique autonome de la firme Cupertino.

Selon les rapports de certains médias coréens, Apple et Hyundai signeront l’accord d’ici mars, puis commenceront les tout premiers stades de développement de l’Apple Car. La production réelle de la voiture autonome d’Apple devrait plutôt commencer en 2024 aux États-Unis, les deux sociétés construisant les voitures dans l’usine de la filiale Kia Motors en Géorgie. Cependant, un investissement dans la création d’une nouvelle usine aux États-Unis n’est pas exclu.

Apple et Hyundai prévoient de produire 100 000 véhicules en 2024, puis d’atteindre une capacité de production actuelle de 400 000 unités. Les premiers tests d’une version « bêta » de l’Apple Car pourraient néanmoins commencer dès 2022.

Cependant, le timing partagé aujourd’hui par Korea IT News semble plutôt optimiste, étant donné que penser à une toute première version de la voiture Apple en 2022 et à une production en 2024 ne coïncide pas avec ce qui est rapporté par Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo, selon lequel les premières voitures Apple l’arriveront qu’en 2028.