La semaine dernière, Reuters a annoncé qu’Apple fabriquerait son Apple Car avec une nouvelle technologie de batterie d’ici 2024, mais l’analyste de confiance Ming-Chi Kuo estime qu’un lancement est peu probable avant au moins 2025.

Dans une note de recherche, Kuo a déclaré que les spécifications de l’Apple Car n’étaient pas encore finalisées. D’ajouter qu’il ne serait pas surpris si lancement ne pourrait avoir lieu qu’en 2027, voire même après.

« Dans un précédent rapport, nous avions prédit qu’Apple lancerait la voiture Apple en 2023-2025. Cependant, notre dernière étude indique que le programme de développement actuel n’est pas clair, mais s’il démarre cette année et que tout se passe bien, le lancement pourrait avoir lieu entre 2025-2027. En raison de l’évolution du marché des véhicules électriques et autonomes et des normes de qualité élevées d’Apple, nous ne serions pas surpris que le calendrier de lancement de l’Apple Car soit reporté à 2028 ou même plus tard. »

Pour l’heure, Kuo a conseillé aux investisseurs d’éviter d’acheter des actions sur la base des rumeurs d’une Apple Car. Bien que l’analyste pense que ce véhicule pourrait sortir, Kuo a déclaré qu’il y avait actuellement une incertitude quant à la compétitivité d’Apple sur le marché des véhicules électriques et autonomes.

« Le marché a des attentes élevées pour l’Apple Car. Cependant, nous rappelons aux investisseurs que si Apple a un certain nombre d’avantages concurrentiels, elle ne réussit pas toujours dans une nouvelle entreprise. Par exemple, Apple n’a pas réussi à pénétrer le marché des haut-parleurs intelligents. La demande pour le HomePod et le HomePod mini est plus faible que prévu et le développement de nouveaux modèles a été temporairement suspendu. La concurrence sur le marché des voitures électriques et autonomes est plus rude que celle des haut-parleurs intelligents, nous pensons donc qu’il est dangereux de sauter directement à la conclusion qu’Apple Car sera un succès.

Si Apple veut réussir à l’avenir, le Big Data/AI sera le facteur clé, pas le matériel. L’une de nos plus grandes préoccupations concernant la voiture d’Apple est que, au moment de son lancement, les marques de voitures autonomes actuelles auront accumulé au moins cinq ans de mégadonnées et favoriseront le deep learning/l’IA. »

En bref, il semble que le lancement de la voiture autonome d’Apple soit encore loin.