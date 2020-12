Plutôt que 2021, Reuters pense que la première Apple Car sera lancée en 2024 avec une technologie de batterie définie comme « de prochain niveau ».

Si hier, une rumeur douteuse annonçait un lancement de l’Apple Car en 2021, il y a aujourd’hui une sorte de démenti d’une source beaucoup plus fiable comme Reuters. Le nouveau rapport indique qu’Apple développe sa propre voiture électrique, citant des sources très proches des partenaires qui travaillent avec l’entreprise sur cet important projet.

Parmi les aspects sur lesquels Apple se concentre plus d’attention est la batterie, que Reuters définit comme « de prochain niveau » et sera basée sur une conception à cellule unique qui permettrait aux ingénieurs d’accumuler des cellules individuelles et de libérer de l’espace à l’intérieur de la batterie. Avec cette solution, Apple serait en mesure de réduire considérablement les coûts des batteries et d’augmenter l’autonomie de son Apple Car.

Reuters dit également qu’Apple teste un nouveau mélange chimique pour la batterie appelé LFP, qui est plus sûr et moins susceptible de surchauffer par rapport aux autres alternatives actuellement sur le marché. Une source affirme que cette batterie étonnera tout le monde comme Apple l’a déjà fait avec le premier iPhone.

On ne sait pas encore comment Apple produira physiquement sa voiture, bien qu’il soit probable qu’elle s’appuiera sur un partenaire tiers inconnu. Les travaux sur cette voiture auraient commencé en 2014, donc 2024 est certainement une date plus fiable que 2021.

Parmi les partenaires, outre TSMC qui s’occupera de différentes puces, il pourrait y avoir la Canadian Magna International, une entreprise qui collabore déjà avec BMW et Tesla pour la production de divers composants automobiles.

Enfin, Reuters note qu’Apple pourrait encore décider de restreindre la portée de son projet et de le limiter à des systèmes autonomes à intégrer dans des véhicules tiers. De plus, des problèmes liés à la pandémie pourraient retarder la production jusqu’en 2025.