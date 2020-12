Selon l’EDN, la voiture électrique d’Apple a été développée au moins deux ans avant la date prévue et sera commercialisée au troisième trimestre 2021.

Le rapport indique que les fournisseurs taïwanais se préparent à commencer à fabriquer des pièces pour la première « Apple Car » dès le deuxième trimestre de l’année prochaine. D’ajouter qu’Apple a secrètement testé des dizaines de prototypes de véhicules sur la route en Californie. La société a reçu un permis du California DMV pour tester des véhicules autonomes en 2017 et a utilisé cette année-là quelques SUV Lexus équipés de scanners LiDAR.

Alors que de nombreuses sources ont déclaré que la voiture Apple serait commercialisée entre 2023 et 2025, y compris l’analyste Ming-Chi Kuo, ce nouveau rapport cite un directeur anonyme d’un grand fabricant taïwanais qui est certain qu’Apple sortira sa voiture au troisième trimestre 2021.

Bien que tout soit possible, cette avancée présumée dans la feuille de route est hautement discutable, notamment en raison de l’impact de la pandémie de la COVID-19. De plus, il y a quelques semaines, d’autres rumeurs affirmaient qu’Apple venait d’entamer des négociations préliminaires avec les fournisseurs de composants de voitures électriques, en vue d’un lancement attendu entre 2023 et 2025.

Ce qui semble certain, c’est qu’Apple a changé ses plans, passant de la volonté de créer une plateforme de conduite autonome à fournir à d’autres constructeurs automobiles, au choix de construire son propre véhicule électrique. Une possibilité pourrait être qu’Apple dévoilera sa voiture électrique en 2021, pour la lancer quelques années plus tard.