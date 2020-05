iFixit poursuit le démontage du Magic Keyboard de l’iPad Pro après un premier passage aux rayons X. Dès le démontage complet, des détails intéressants émergent sur le trackpad.

iFixit avait déjà défini le Magic Keyboard comme un “concentré de technologies” jamais vu dans un produit de ce type. Le démontage du trackpad confirme à lui seul cette première analyse.

Une fois que l’adhésif qui maintient les différents composants ensemble a été retiré, les experts d’iFixit ont découvert que le trackpad n’est en fait qu’un simple bouton avec un “système de levier élégant”. Auparavant, iFixit théorisait que le trackpad avait plusieurs boutons physiques.

« Lorsque vous appliquez une pression près du centre, en haut, au milieu ou en bas, vous appuyez directement sur le bouton. Appuyez plus haut, plus bas ou dans l’un des coins, et le système de levier entre en jeu. »

Ce mécanisme de levier force sur la plaque de contact au centre vers le haut, ce qui entraîne un clic. Le site note également que le système de levier couvre le périmètre du trackpad et les zones angulaires. Contrairement à la plupart des trackpads, le commutateur et les circuits sont intégrés dans la section supérieure au lieu du cadre accessoire. Ce changement de conception permet une distribution uniforme des points d’entrée sur toute la surface du trackpad.

Le site note que le trackpad semble être la seule pièce qui peut être démontée sans difficultés majeures. Néanmoins, il faudra encore un certain temps avant un démontage complet pour en avoir la certitude.