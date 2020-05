En raison du coronavirus et de l’éloignement social, iFixit n’a pas encore été en mesure de démonter le nouveau Magic KeyBoard de l’iPad Pro. La société a donc opté pour un “démontage aux rayons X” en collaboration avec Creative Electron.

Cette vue aux rayons X partagée montre ce qui se cache sous le capot du nouveau clavier Apple. Il y a bien plus que vous ne pouvez l’imaginer à première vue.

« Il y a tellement de choses à dire ici, personne ne pourrait imaginer à quel point un accessoire pour l’iPad Pro est techniquement avancé. Nous avons rarement vu autant de technologie dans une seule image. »

Les images révèlent clairement le passage à un clavier de type ciseaux, qu’iFixit indique comme le changement “le moins compliqué” à effectuer, mais “probablement la plus grande amélioration”.

En plus du clavier lui-même, le trackpad semble également adopter un nouveau design, différent de ce que l’on trouve sur MacBook, où les boutons sont simulés par un retour haptique. Dans ce cas, il semble y avoir plusieurs boutons physiques. De plus, juste à côté se trouvent deux grandes plaques métalliques qui fonctionnent apparemment comme des renforts.

En soulevant le Magic Keyboard, on aperçoit au moins deux charnières à ressort de chaque côté du point de pliage principal. Il y a également une charnière à broche simple plus petite au-dessus. Ensemble, ils constituent un mécanisme “mobile” sophistiqué qui distingue l’accessoire des autres produits disponibles sur le marché. Une autre curiosité intéressante est celle liée aux chemins séparés des câbles, qui pourraient relâcher la tension des charnières et de minuscules aimants présents près de la découpe de la caméra.

Le nouveau Magic KeyBoard est disponible pour iPad Pro 11 et 12,9 pouces de 2018 et 2020 respectivement au prix de 339 € et 399 €.