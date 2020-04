Alors que les géants de la technologie et les fabricants de smartphones comme Apple et Google se concentrent sur la proposition de méthodes respectueuses de la vie privée pour suivre la propagation du COVID-19, les entreprises qui fabriquent des logiciels d’espionnage ou de surveillance cherchent de nouvelles façons de commercialiser leurs produits.

Selon un rapport de Reuters, Cellebrite, une entreprise célèbre pour ses outils de piratage d’iPhone, propose ces outils aux autorités du monde entier comme un moyen alternatif de surveiller la propagation du coronavirus. Selon un e-mail envoyé par la société aux forces de police indiennes, Cellebrite propose d’utiliser ces outils pour collecter des données de localisation et des contacts depuis un téléphone pour “mettre en quarantaine les bonnes personnes”. Cela peut normalement se produire avec le consentement de l’utilisateur, mais selon Cellebrite, il existe des cas légalement justifiés dans lesquels la police peut utiliser ces outils pour violer un appareil, par exemple lorsqu’un iPhone est confisqué à une personne qui enfreint les ordonnances publiques.

Cellebrite n’est pas la seule de ces sociétés privées de renseignement et de surveillance qui tentent de réutiliser et de vendre leurs outils aux services répressifs pour dépister le virus et exécuter les ordonnances de résidence à domicile. En fait, selon Reuters, au moins huit de ces sociétés proposent leurs outils aux services répressifs du monde entier, mais pour le moment aucune d’entre elles n’a révélé où ces outils ont été vendus.

Pendant ce temps, plusieurs entreprises privées aux États-Unis ont également déclaré que, pour assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail, elles adopteraient des systèmes de contrôle autonomes pour leurs employés, via des bracelets et autres dispositifs de suivi Bluetooth qui devraient garantir de meilleurs résultats dans le suivi du COVID-19. Ces outils seraient obligatoires pour tous les employés.

En bref, si vous étiez inquiet à propos de l’outil de suivi développé par Apple et Google, qui est toujours respectueux de la confidentialité des utilisateurs, ces outils pourraient potentiellement être beaucoup plus dangereux.