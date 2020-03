À partir d’aujourd’hui, le premier épisode de “Amazing Stories” est disponible sur Apple TV+, une histoire anthologique qui remonte à la série homonyme des années 80.

“Amazing Stories” est une série d’anthologie de science-fiction produite par Steven Spielberg. Il s’agit d’une version mise à jour de la série télévisée du même nom diffusée pour la première fois de 1985 à 1987. Conçue et organisée par Spielberg qui a également réalisé un quelques épisodes, dont le premier, la série était composée d’histoires de science-fiction distinctes.

La série se concentrera sur un nouveau sujet différent pour chaque épisode, sans aucun fil conducteur, un peu comme on le voit dans des séries comme “Black Mirror” et “Twilight Zone”. Apple dit que chaque épisode de la série « transportera le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui ».

Du talent visionnaire des producteurs exécutifs Steven Spielberg, Edward Kitsis et Adam Horowits, le retour de la série culte qui transporte les personnages communs dans des mondes fantastiques, où l’imagination règne et les possibilités sont infinies.

L’épisode 1 est maintenant disponible, intitulé “The Cellar”. Le protagoniste Sam, alors qu’il rénove une ancienne ferme de l’Iowa, découvre dans la cave un portail spatio-temporel qui le transporte en 1919.

Les critiques de ce premier épisode n’ont pas été les plus positives, mais comme beaucoup l’ont souligné, la série s’adresse principalement à un public d’enfants et doit être considérée sous cet angle, étant donné que les principales critiques concernent le manque d’innovation et de complexité des personnages.