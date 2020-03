La nouvelle série “Amazing Stories”, produite par Steven Spielberg, arrivera sur Apple TV+ à partir du 6 mars. Cependant, les premières critiques de la série ne sont pas très positifs.

Jusqu’à présent, deux critiques du premier épisode se sont révélées assez négatives. Le premier vient de cbr.com qui disait :

« Les Amazing Stories ne sont pas si surprenantes.

Apple n’a fourni aux critiques que le premier épisode de la série, mais j’espère que les quatre prochains épisodes seront plus créatifs et passionnants. À l’heure actuelle, l’épisode d’ouverture, “The Cellar”, ressemble à du réchauffé de quelque chose entre Twilight Zone ou Outer Limits. C’est insipide et certainement oubliable, même si nous ne pouvons pas dire que c’est terrible. C’est une histoire d’amour basée sur un voyage dans le temps qui pourrait attirer les fans d’Outlander, même s’il n’y a rien qui puisse se rapprocher de l’intensité romantique atteinte par la populaire série Starz. »

CBR poursuit en disant que même les rebondissements dans l’intrigue semblent être presque une tactique pour allonger l’épisode, ils sont souvent très évidents. Pour une émission avec un budget de 5 millions de dollars par épisode, la série semble “extraordinairement usée”.

L’autre critique est de The Spool, qui a déclaré :

« Le redémarrage de la série anthologique créée par Spielberg commence de manière terne.

Il y a généralement toujours quelque chose de vraiment spécial dans une série de ce type, car cela permet aux créateurs de libérer leur imagination et d’essayer différents concepts qui peuvent ne pas fonctionner pour un film ou une série plus longue. Le premier épisode de Amazing Stories, cependant, n’est pas à la hauteur du titre de la série. »

En clair, il semble que les prémisses ne soient pas exactement les meilleures, mais notre conseil est de laisser ces critiques de côté et de voir la série. Peut-être que votre avis sera différent avoir l’avoir visionner.