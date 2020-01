Après le Crédit Agricole, c’est au tour du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC de supporter Apple Pay. Les clients attendaient ce jour depuis très longtemps, c’est enfin le jour J !

Cela signifie que les clients du CIC et du Crédit Mutuel par régions peuvent désormais profiter du système paiement sans contact d’Apple. Cela comprend les banques suivantes : Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud‑Est, Île‑de‑France, Savoie‑Mont Blanc, Midi‑Atlantique, Centre, Loire‑Atlantique et Centre‑Ouest, Normandie, Méditerranéen, Dauphiné‑Vivarais et Anjou, Antilles-Guyane, et Massif Central.

Elles viennent s’ajouter au Crédit Mutuel Arkéa (Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest), disponible depuis fin 2017.

L’activation de votre carte sur Apple Pay est à faire depuis l’application Wallet. Il vous suffit de suivre les indications à l’écran. Il en va de même si vous souhaitez également utiliser Apple Pay depuis votre Apple Watch. Bien sûr, vous pouvez utiliser Pay sur iPad et Mac pour réaliser des transactions sur le Web via Safari.

Là encore, il est bon de préciser que la limite ne sera plus de 30€ pour chaque achat. Tout dépendra de la limite de votre carte. L’expérience n’en sera que mieux.