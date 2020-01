Le Crédit Agricole tient enfin sa promesse en activant officiellement Apple Pay, le système de paiement sans contact d’Apple.

Les clients de la banque peuvent désormais profiter d’Apple Pay avec leur iPhone et Apple Watch. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans l’application Wallet et de scanner votre carte. Vous pouvez aussi saisir les données manuellement. Ensuite, il vous ne reste plus qu’à suivre les instructions affichées à l’écran pour finaliser cet ajout de carte.

Si vous avez une Apple Watch, Wallet vous invitera à activer aussi Apple Pay sur celle-ci. Une fois le processus terminé, vous pourrez commencer à payer par NFC en apposant votre iPhone ou Apple Watch sur les terminaux compatibles chez vos commerçants. Pour valider un paiement, cela sera fera à l’aide de Face ID ou Touch ID en fonction de votre appareil. À noter qu’Apple Pay peut être aussi activer sur votre Mac ou iPad pour effectuer des achats sur Safari.

La bonne nouvelle est que vous ne serez pas limité à 30€ pour chaque achat. La limite est en effet déterminée en fonction de votre carte.

Alors si vous êtes client du Crédit Agricole, vous êtes fin prêt à utiliser Apple Pay. Il était temps !