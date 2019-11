En marge de la sortie officielle du nouveau MacBook Pro 16 pouces, Phil Schiller, vice-président d’Apple, a de nouveau parlé du présent et de l’avenir immédiat des Mac.

Dans une interview accordée à CNET, le responsable a évoqué le nouveau clavier MacBook Pro 16 pouces, qui est sûrement l’une des nouvelles fonctionnalités les plus attendues après les critiques reçues sur l’ancien modèle souvent endommagé.

Dans l’un des passages de l’interview menée par le YouTubeur, Jonathan Morrison, nous revenons sur un sujet souvent abordé, à savoir celui lié aux ports de connexion. Apple a toujours été l’une des entreprises les plus audacieuses en termes de renouvellement des interfaces de connexion depuis des années, renouvellement qui n’est pas toujours le bienvenu comme dans le cas du lecteur de carte SD. La suppression de ce support a toujours provoqué de petits maux de ventre chez les professionnels du secteur audio et vidéo, obligés d’utiliser un adaptateur pour télécharger des vidéos et des images réalisées avec leur propre équipement sur leur Mac.

Phil Schiller semble avoir définitivement fermé la porte au retour de tels supports :

« Ils ne reviendront probablement pas, mais dans le futur, les choses peuvent toujours changer. Avec le MacBook Pro, nous avons passé beaucoup de temps à explorer ce que nos clients utilisent le plus et de plus en plus de clients tirent le meilleur parti de l’USB-C et de Thunderbolt en aimant ses performances, sa polyvalence et sa capacité de recharge. Nous pensons avoir un ordinateur portable haut de gamme grâce aux quatre ports USB-C / Thunderbolt qui offrent des performances maximales pour ce que vous ferez dans les années à venir. Ce choix apporte des compromis inévitables pour certains types de supports traditionnels tels que les lecteurs de carte SD, ce qui implique l’utilisation d’un adaptateur. Après une longue recherche, nous pensons avoir fait la meilleure chose pour nos clients. »

En bref, le retour de certaines interfaces telles que le port pour carte SD semble s’éloigner de plus en plus. Que pensez-vous de ce choix ?