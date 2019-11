Quelques minutes après le lancement du nouveau MacBook Pro 16 pouces, CNET a publié une interview du chef du marketing d’Apple, Phil Schiller. Dans son discours, Schiller a expliqué la décision d’Apple de changer le clavier du nouveau MacBook Pro.

Schiller a déclaré à CNET que « beaucoup de gens sont beaucoup plus heureux » avec le clavier papillon après plusieurs années de changements, mais que les clients professionnels en voulaient plus. En substance, Schiller a déclaré qu’Apple avait entendu de nombreux clients « professionnels » affirmer la nécessité d’utiliser un nouveau type de clavier :

« Il y a quelques années, nous avions décidé que, tout en améliorant le clavier papillon, nous devions également revenir en arrière – en particulier pour nos clients professionnels – et parler aux utilisateurs professionnels pour comprendre ce qu’ils souhaitaient le plus dans un clavier. Nous avons fait beaucoup de recherches.

C’était un projet vraiment impressionnant de voir l’équipe d’ingénieurs entrer dans la physiologie de l’écriture et dans sa psychologie : ce que les gens aiment. Lorsque nous avons commencé à étudier spécifiquement ce que les utilisateurs professionnels voulaient le plus, plusieurs fois ils ont dit : « Je veux quelque chose comme le Magic Keyboard pour le bureau, j’adore ce clavier. » L’équipe a donc travaillé sur cette idée pour reprendre cette technologie de base et l’adapter à l’ordinateur portable. »

Pour ce qui est d’adapter le Magic Keyboard à la forme de son MacBook Pro 16, Schiller a expliqué que le rétroéclairage et l’ergonomie présentaient des défis :

« Pour que ce nouveau mécanisme à ciseaux fonctionne correctement dans un ordinateur portable, nous avons dû l’adapter l’angle, ce qui est différent dans un ordinateur portable par rapport à un ordinateur de bureau. Et le clavier devait fonctionner dans un design rétro-éclairé que l’ordinateur portable et que les ordinateurs de bureau n’ont pas. »

En ce qui concerne l’impression et les commentaires négatifs sur le clavier papillon, Schiller a déclaré que ces dernières années, Apple avait beaucoup appris sur les claviers pour ordinateurs portables :

« Il y a toujours quelque chose à apprendre pour améliorer un produit, quel que soit le retour, alors que pouvons-nous faire pour l’améliorer ? Pouvons-nous l’améliorer par rapport à ce que nous avons déjà ou devrions-nous aller dans une autre direction – et pour qui ? L’équipe a pris le temps de faire le travail de recherche, d’explorer et de réinventer. L’équipe a beaucoup appris ces dernières années dans ce domaine. »

Peut-on espérer voir le nouveau clavier dans le reste de la gamme MacBook ? Les voix suggèrent que oui, mais Schiller n’a rien dit : « Je ne peux rien dire aujourd’hui. Nous continuons à travailler sur les deux conceptions de clavier. »

En ce qui concerne la Touch Bard, Schiller a expliqué que la modification physique avec l’ajout du bouton Échap est l’une des principales mises à jour pour les utilisateurs professionnels : « De nombreux clients utilisent la Touch Bar et voient de grands avantages dans certaines de ses fonctionnalités, mais il y avait aussi d’autres besoins. Si je classais les réclamations, les premières étaient celles des clients qui apprécient une touche Échap physique. Nous avons décidé qu’au lieu de simplement supprimer la barre tactile et de perdre les avantages dont bénéficient certaines personnes, nous aurions dû ajouter le bouton Esc. »

Enfin, Schiller a déclaré qu’Apple ne prévoyait pas de fusionner l’iPad et le Mac, pas plus qu’il ne prévoyait d’ajouter un écran tactile au Mac.